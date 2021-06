Krimi ... 19. jun. 2021 kl. 09:29

Dobbeltmorders kone besøger ikke sin mand

Naum Conevskis nordmakedonske kone har ikke besøgt sin mand i Danmark siden 1993, men familien modtager hver anden måned 11.000 kroner i dansk pension fra manden, der for tre årtier siden blev idømt livstidsstraf for skuddrabet på to unge mænd