Død kvinde er endnu ikke identificeret

Det er endnu ikke lykkedes politiet på Sydsjælland at identificere den person, der søndag blev fundet død på Kostervej på Møn.

Det fortæller vagtchef Lars Benholt tidligt tirsdag morgen.

- Vi håber at have nogle svar i løbet af formiddagen, siger han.

Politiets teknikere arbejdede mandag aften på Kostervej på Møn, hvor liget af en person blev fundet. Foto: Per Rasmussen

Politiets efterforskere har arbejdet på adressen i løbet af natten, og en retsmediciner har foretaget et ligsyn på stedet, hvorefter liget er sendt til obduktion.

Her skal det fastslås, hvad kvinden er død af, ligesom politiet håber at få hende identificeret hurtigst muligt. Men liget har ligget så længe, at det er svært at foretage en umiddelbar identifikation.

Politiet arbejder dog ud fra en teori om, at det kan være en 50-årig kvinde fra Stege, der forsvandt tilbage i juli.

- Det er en af vores hypoteser, men det kan også være en person, der ikke er kendt i vores kreds. Der er flere muligheder, siger Lars Benholt.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi regner med at udsende en pressemeddelese i løbet af formiddagen, når efterforskningen og obduktionen har givet resultater.