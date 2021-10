Død kvinde fundet i vandkanten

En død kvinde er blevet fundet i vandkanten ved Limfjorden.

Det oplyser Midt og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet

- Vi er ved at undersøge, om der er sket en forbrydelse, men det har vi ikke grund til at tro i første omgang, siger Lars Even, vagtchef Midt- og Vestjyllands Politi.

Kvinden formodes fundet af en tilfældigt forbipasserende, som alarmerede politiet klokken 10.23.

Hun blev fundet tæt på Sallingsundbroen i området ved Kybehuse.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at identificere kvinden nærmere.

Ekstra Bladet følger sagen ...

