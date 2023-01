Død kvinde skyllet i land i ferieparadis

Strandgæster i Marbella gjorde søndag et chokerende fund.

Her skyllede en død kvinde, som hverken havde hoved eller hænder, i land.

Det skriver den spanske avis El Pais.

Frygtede drukneulykke

I første omgang troede vidner, at de så en person, der var ved at drukne, og ville gå i vandet for at redde personen. Dette blev de dog frarådet på grund af kraftige bølger, og kort efter skyllede bølgerne liget ind på kysten.

Politiet blev herefter tilkaldt, og liget er nu overdraget til videre undersøgelser.

Kvinden vurderes at være omkring 30 år. Politiet udelukker lige nu ingen teorier om, hvad der er sket.

Lignende sag sidste år

Det uhyggelige fund har ligheder med en sag fra april sidste år.

Her fandt en vandrer en død nøgen mand, der hverken havde hoved, hænder eller kønsorganer, tæt på en motorvej, også i Málaga.

Politiet formoder, at der i den sag var tale om et narkorelateret drab.