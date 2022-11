Død på stedet: Lokomotivføreren så ikke noget

En ung kvinde i 20'erne mistede i nat livet, da hun på tragisk vis blev ramt af et tog.

Ulykken skete i Odense omkring klokken 03, og der er tale om et uheld.

- Det er simpelthen bare sort, sort uheld. Der er intet, der tyder på andet. Det er så tragisk, som det kan være, siger Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Fyens Stiftstidende.

Den unge kvinde var ikke opmærksom på toget, da hun befandt sig for tæt på skinnerne. Vagtchefen siger til Fyens Stiftstidende, at der er en kurve på sporet, der gør det svært at se toget.

Lokomotivføreren kunne heller ikke nå at standse toget, inden det var for sent.

Jim ved alt om ulykker: Sådan redder du livet