Død person i bil skal obduceres

Nordsjællands Politi efterforsker fortsat sagen om en død person, der blev fundet onsdag i en bil i Lyngby.

Stedet var afspærret onsdag. Foto: Kenneth Meyer

Politiet fik onsdag klokken 05.52 en anmeldelse om en bilbrand ved Klampenborgvej i Lyngby. Der blev efterfølgende fundet en afdød person i den udbrændte vogn, og politiet var talstærkt til stede med blandt andre kriminalteknikere og hundepatruljer onsdag.

Torsdag formiddag er meldingen fra Nordsjællands Politi, at man fortsat efterforsker bredt og foretager flere undersøgelser. Blandt andet skal den afdøde person obduceres, lyder det, da Ekstra Bladet spørger til sagen.

Hundepatruljer på stedet ved fundet af den udbrændte bil. Foto: Kenneth Meyer

Billederne på stedet onsdag viste, at bilen var kørt ind på en skovsti, og at den, efter kriminalteknikere havde kigget nærmere på den, blev overdækket og transporteret væk til nærmere undersøgelser.

Bilen undersøges i skoven. Foto: Kenneth Meyer

Selv om Nordsjællands Politis endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet og bilbranden, understreger de over for Ekstra Bladet, at de gerne vil høre fra folk, der har bemærket noget eller har set bilen på stedet, der ifølge politiet betegnes som Klampenborgvej i området syd for Hjortedam fra midnat natten til onsdag og til klokken cirka seks onsdag morgen.

De pårørende er underrettet.

