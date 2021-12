Dødbringende vulkan i nyt udbrud

Den indonesiske vulkan Semeru er søndag gået i udbrud igen.

Tidligere i december kostede et udbrud fra selvsamme vulkan mindst 46 mennesker livet.

Udbruddet får Indonesiens Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation til at advare beboere i området om at holde sig på mindst fem kilometers afstand af vulkanen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig skal alle holde sig mindst 500 meter fra nærtliggende floder på grund af risiko for lavastrømme.

En drone har taget dette billede af vulkanen søndag morgen. Foto: Peduli Muslim/Ritzau Scanpix

Aktiv vulkan

Vulkanen Semeru udgør det højeste bjerg på den indonesiske ø Java. 4. december gik vulkanen i udbrud med dødbringende effekt.

Foruden de 46 ofre er flere personer stadig savnet. Næsten 3700 personer blev evakueret efter udbruddet.

Vulkanudbruddet smadrede adskillige huse og køretøjer.

Flere landsbyer - som eksempelvis Curah Kobokan - blev dækket af grå aske.

Indonesien ligger i 'Ildringen', hvor kontinentalplader i Stillehavet mødes.

Ringen bevæger sig som en hestesko fra New Zealand, videre langs Asiens østkyst - over havet til Alaska - og ned langs Nord- og Sydamerikas vestkyst.

Langs ringen udløses mindst 80 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en plade bevæger sig ind under en anden.