Døde efter vold: 'Hun skulle indrømme utroskab'

En mistanke om utroskab fik en 43-årig mand til at udsætte sin hustru for vold, som højst sandsynligt tog livet af hende

RETTEN I LYNGBY (EKSTRA BLADET): Sms'er og mærkelige opkald til hustruens telefon havde igennem en lang periode givet en 43-årig mand en mistanke om, at hustruen var ham utro.

Sådan lød hans forklaring i retten i dag på de begivenheder, der endte fatalt i august sidste år. Her døde hustruen, da hun i følge retsmødebegæringen var efterladt hjælpeløs i parrets lejlighed efter langvarig vold.

Den afdødes 43-årige mand forklarede, at han havde konfronteret kvinden om sin mistanke, da han kom hjem først på natten 8. august.

Slog og sparkede hende i flere timer

Parret er fra det lille østafrikanske land, Eritrea. Manden forklarede i retten i dag, at han tog hendes telefon, men kunne se, at flere ting var slettet. Det startede et skænderi, der til sidst blev voldeligt, sagde den 43-årige, som tilstår, at han har udsat sin kone for vold i flere timer.

- Jeg ville have hende til at erkende utroskab, men jeg ville ikke dræbe hende, sagde han, der med hjælp fra en tolk i retten beskrev episoden som et slagsmål. Det på trods af, at han ikke selv havde skader, da han blev anholdt.

Hans egen forklaring og obduktionsrapporten indikerer, at han slog og sparkede sin hustru i flere timer. Den 43-årige kan ikke huske, hvor længe det stod på, men det var nat og mørkt, da de voldsomme begivenheder begyndte, og det stod på, til det var lyst og morgen.

- På et tidspunkt skubber jeg hende, så hun slår hovedet ind i væggen og falder ned på gulvet, og så rejser hun sig ikke igen, sagde den 43-årige, og forklarede at volden herefter stoppede.

Efterlod hende hjælpeløs

Den 43-årige mand tog derefter fra lejligheden. Han låste lejligheden af, tog hendes telefon med, og tog nøglen fra deres fælles døtre. Manden forklarede, at han troede, at hans hustru var afgået ved døden, da han forlod lejligheden. Men ifølge obduktionsrapporten, så døde hun først 8-12 timer af de kraftige skader, hendes hoved og hjerne var blevet påført. Derfor er manden også sigtet for at have efterladt den 31-årige kvinde i hjælpeløs tilstand.

Det var på Lyngby Station, at den 43-årige påførte et 19 cm langt og 8-10 cm dybt snit i maven på den 24-årige, der på mirakuløs vis overlevede. Foto: Kenneth Meyer

Manden er også sigtet for at have udført et drabsforsøg senere samme dag, på en 24-årig mand, som han stak med en kniv. Den 24-årige overlevede med nød og næppe. Den 43-årige mistænkte den 24-årige for at have haft sex med hans hustru. Dette forhold erkender han også.

Der forventes dom senere i eftermiddag.