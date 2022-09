Døde midt i askespredning af sin far

En mand fra Los Angeles døde i et flystyrt, mens han angiveligt var i færd med at sprede sin fars aske

Det var en smuk tanke, som endte i en tragedie, da en 58-årig mand ville sprede sin afdøde fars aske, og selv endte med at dø.

Det skriver People.

Den 58-årige Lee Cemensky fra Las Vegas havde efter sin fars død besluttet at sprede faderens aske fra luften.

I den anledning havde han søndag booket en tur i et lille privatfly.

Turen skulle dog ende katastrofalt.

Ifølge det lokale politi styrtede flyet ned, mens Lee Cemensky var i færd med at strø faderens aske ud, og både Lee Cemensky og piloten mistede livet.

Fundet efter to timer

Det nedstyrtede fly og de to lig blev fundet klokken 08.30 søndag morgen i et skovområde nær Minnie Lake Drive.

Fundet af flyet skete bare to timer efter, at myndighederne var blevet oplyst om, at flyet ikke havde nået sin destination.

Politiet skal nu foretage videre undersøgelser af, hvad der har forårsaget det tragiske flystyrt.

Den nu afdøde pilot, Douglas Johnson, havde selskabet 'Fly the Swan', som gav private flyveture i mindre passagerfly.

Selskabet har ikke ønsket at kommentere sagen.

