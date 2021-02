Dødeligt uheld på motorvej

En mand er søndag eftermiddag død i en soloulykke på Vestmotorvejen ved Ringsted.

Det skriver SN.dk.

Politiet havde tidligere oplyst, til TV2 at en mand var kørt galt i en soloulykke, men det viser sig nu, at han ikke stod til at redde.

Politiet kan ifølge SN.dk ikke give yderligere oplysninger, fordi de nærmeste pårørende endnu ikke er underrettet.

Ulykken indtraf omkring klokken 15.07 søndag eftermiddag, og motorvejen var spærret i omkring en time. Vestmotorvejen er genåbnet igen. Der forventes kødannelse på motorvejen, hvor trafikanter ifølge Vejdirektoratet kan forvente forlænget rejsetid på op til en time og 30 minutter. Der forventes først normal trafik først på aftenen.

Ifølge Vejdirektoratet var politi og redningsmandskab på stedet, og oprydningsarbejdet forventes først afsluttet sidst på eftermiddagen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvilket i skrivende stund ikke har været muligt.