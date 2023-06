Døden nær: Fandt 14-årig voldtaget på hotelværelse i New York

En 54-årig mand har ifølge politiet i New York City holdt en 14-årig som sexslave i et halvt år. Politiet frygter, at pigen langtfra er det eneste offer

En 14-årig pige var tæt på at dø af en overdosis kokain og ketamin, da betjente for nylig brød ind på et hotelværelse på Manhattan i New York City og fandt pigen sammen med en 54-årig mand.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Pigen blev hastet på hospitalet og overlevede, mens manden blev anholdt på stedet.

Ifølge politiet havde manden inden da i månedsvis betalt pigen for at have sex med ham på hoteller over hele byen. Flere gange skal han desuden have fløjet hende tværs over landet til Los Angeles, Las Vegas og Miami, hvor han ifølge politiet også har forgrebet sig på hende.

'I december fandt han den 14-årige via Instagram og svarede på et opslag, hvor hun skrev, at det var dyrt at købe tøj. Han sendte hende et gavekort til køb af tøj og begyndte at betale hende for at bruge tid med ham. I løbet af de næste seks måneder voldtog han barnet gentagne gange og betalte 700 dollars om ugen for at udnytte pigen på hotelværelser i Queens og på Manhattan', skriver politiet i pressemeddelelsen.

For at undgå spørgsmål i paskontrollen bookede manden flybilletter ved at bruge pigens fornavn og hans efternavn, så de kunne lade som om, at de var far og datter.

Frygter mange ofre

Manden er blandt andet sigtet for flere tilfælde af voldtægter og for at have udsat et mindreårigt barn for prostitution, men politiet frygter, at der kan være langt flere ofre.

Under efterforskningen har betjente fundet hundredvis af screenshots fra 'unge, asiatiske teenagepigers profiler'. Det oplyser distriktsanklager John Fuller til tv-stationen CNN.

Manden skal ifølge politiet have fundet sine ofre ved at søge efter piger, der poserede med brev om, at de var optaget på gymnasiet eller offentligt har skrevet om selvskade og økonomiske problemer.

Han risikerer 44 års fængsel for de nuværende sigtelser, men politiet forventer at tilføje flere undervejs, som sagen og efterforskningen skrider frem, oplyser anklageren.