Dødens duo idømt livstid

To tidligere venner er kendt skyldige i ankesagen om drab på to ældre mænd med to måneders mellemrum

ØSTRE LANDSRET. Fængsel på livstid. Det blev dommen mod to tidligere venner, der er tiltalt for to drab på ældre mænd med to måneders mellemrum på Vestsjælland i april og juni 2019.

Tidligere tirsdag havde Østre Landsret kendt Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen skyldige i drabene i lighed med den afgørelse, som Retten i Næstved tidligere har afsagt.

Under anklager Emil Folkers procedure sagde han, at det peger i retning af, at de to tidligere venner var drevet af lyst, spænding og berigelse.

Retten har i strafudmålingen lagt vægt på kriminalitetens særdeles alvorlige karakter. Men derudover begrundes strafudmålingen ikke.

Ingen af de tiltalte reagerede i starten synligt på strafudmålingen, men da nævningene var gået ud, tørrede Stefan Danielsen øjnene. Efterfølgende rystede han bare på hovedet til Ekstra Bladets spørgsmål, om han havde en kommentar til dommen.

Søren Elo Pedersen virkede anderledes afklaret og havde endda overskud til at smile til sin forsvarer.