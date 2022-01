Dødsbilist dømt igen: Kørekortet ryger

I 2013 kørte han tre børn ihjel og fik dom for uagtsomt manddrab. Nu er han dømt for i to nye tilfælde at have kørt alt for hurtigt og mister førerretten

47-årige Lasse Burholt, som i 2014 blev dømt for uagtsomt manddrab på tre børn i en voldsom trafikulykke ved Sindal i Nordjylland, er fredag eftermiddag ved Retten i Hjørring blevet dømt igen.

Denne gang for i to nye tilfælde at have kørt markant for hurtigt på landevejen.

Med den nye dom ryger kørekortet ubetinget for den fartglade nordjyde, som i retsmødet uden svinkeærinder erkendte sig skyldig i at have overtrådt fartgrænserne.

I det ene tilfælde blev han i november 2020 målt til at have kørt ikke under 135 kilometer i timen på Hjørringvej uden for Frederikshavn på et sted, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 kilometer i timen.

Overskred mindst 60 procent

Det er en overskridelse på mere end 60 procent af det tilladte.

I det andet blev frederikshavneren i april i fjor målt til at have kørt ikke under 83 kilometer i timen syd for Blokhus. Her er hastighedsbegrænsningen 60 kilometer i timen, hvilket giver en overskridelse på over 30 procent.

Udover at miste førerretten skal Lasse Burholt betale 3.500 kroner i bøde for fartforseelserne.

Den 47-årige nordjyde blev desuden dømt for at have overtrådt databeskyttelsesloven i forbindelse med, at han i august 2019 tog et billede af to teenageres mulige ildspåsættelse ved en lokal skole og derefter lagde fotoet med de to potentielle gerningsmænd ud på Facebook.

For den brøde samt fartbøden skal han samlet betale 20.000 kroner.

Han forklarede i retten, at han udelukkende lagde fotoet ud offentligt for at hjælpe myndighederne med at identificere de to teenagere. I øvrigt vidste han ikke, at det han gjorde var ulovligt.

Den ubetingede frakendelse af kørekortet er gældende i seks måneder.

Lasse Burholt siger til Ekstra Bladet umiddelbart efter domsafsigelsen:

- At jeg mister kørekortet på grund af fartforseelserne er lige efter bogen. Der er ikke så meget andet at sige om det. Men den anden del synes jeg er helt ude i hampen. Men det er så åbenbart straffen for at gøre noget, der er kriminalpræventivt, siger han.

