Dødsbilist: Løj om lattergas

Da Helmi Mossa Hameed blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have kørt en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej på Frederiksberg 28. oktober sidste år, bedyrede han, at det ikke var hans 600 gram lattergaspatron, der blev fundet på Sæbyholmsvej, hvor den 21-årige kørte ud fra.

Dødsbilisten: Opdagede ikke at nogen blev ramt

Men hans dna blev efterfølgende fundet på lattergaspatronen, og i retten mandag erkendte han, at det var hans patron. Han havde dog ikke suget af den umiddelbart før ulykken, men tidligere på dagen, lyder hans forklaring nu.

- Den var tom. Jeg havde taget den med for at smide den ud, sagde han og tilføjede, at det var, fordi hans kæreste ikke brød sig om, at han tog lattergas.

Grunden til, at han transporterede den fra lejligheden i Ishøj og smed den ud af bilen på en lille sidegade på Frederiksberg lige ved gerningsstedet var, at der ikke var nogen skraldespande fra lejligheden og hen til bilen.

Bilen tilhørte Helmi Mossa Hameeds kæreste. Her ses bilen efter ulykken. Cyklerne tilhører den dræbte pige og hendes mor. Foto: Kenneth Meyer

Købt i kiosk

Den 21-årige er tiltalt fra uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved at køre bil, selvom han ikke var i stand til at køre på betryggende vis - navnlig under indtagelse af lattergas.

Han erkender uagtsomt manddrab, men nægter, at han var påvirket af lattergas eller kokain.

Anklageren ville vide, hvorfor han løj om lattergasbeholderen i grundlovsforhøret.

- Jeg vil ikke kalde det lyve, svarede den tiltalte og sagde, at han blev rystet over, at anklageren spurgte om det og gerne lige ville snakke med sin advokat om det først.

Han forklarede, at han havde købt lattergaspatronen tidligere på dagen ved 11-12-tiden i en kiosk på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Han sagde også, at han nærmest lige var stoppet med hash og kokain og ikke gad at falde tilbage til det. Derfor valgte han at købe en lattergas. Men han har ikke noget misbrug og havde kun taget det 3-5 gange, siden han blev løsladt fra fængslet i august 2020, sagde han.

- Hvordan påvirker det dig, spurgte anklageren.

- Afslappet, jeg ved ikke helt. Det er lidt svært at forklare, sagde han og fortalte, at hver rus tager mellem 30 sekunder og et minut, og at han før har suget en 600 gram patron på tre kvarter til en time.

Har mistet følelsen

Anklageren spurgte, om han kunne finde på at tage lattergas, når han kørte bil.

- Nej. Det er i hvert fald ikke noget, jeg gjorde den dag, sagde han.

- Har du prøvet at få blackout, når du har taget lattergas, spurgte anklageren.

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg har haft noget med mine ben tidligere. Ikke hvor jeg bliver lam, men mister følelsen, forklarede han og sagde, at det ikke var tilfældet ved ulykken.

I retten er der blevet afspillet dele af en telefonsamtale, som han havde med et familiemedlem, der sad i Enner Mark fængsel 28. oktober sidste år. Samtalen blev afsluttet omkring en time før ulykken, og her kan man høre Helmi Mossa Hameed tage adskillige sug af lattergassen. Efter et af sugene kan man høre Hameed sige: ’Jeg er helt væk’. Jeg er helt væk'.

Politiet har talt omkring 80 inhaleringer i løbet af samtalen, der sluttede kl. 15.03. Ulykken skete omkring klokken 16.

En overlæge kommer ind og afgiver vidneforklaring om virkningen af lattergas ved et senere retsmøde.