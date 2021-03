Dødsbilist var omtåget af narkotika: Kørte fem-årige Aya ihjel

Helmi Mossa Hameed, 21, var påvirket af en cocktail af kokain og lattergas, da han 28. oktober sidste år kørte den fem-årige Aya ihjel på Peter Bangs Vej i København. Den lille pige blev klemt fast mellem den 21-åriges bil og husmuren ud for nummer 252, og hun døde straks som følge af knusning af hovedet og brystkassen.

Det fremgår af anklageskriftet mod Helmi Mossa Hameed, som politiet har offentliggjort i dag. Helmi Mossa Hameed har tidligere erkendt, at han kørte bilen, men nægter sig skyldig i tiltalen.

Anklageskriftet er på 13 sider og rummer i alt 35 forhold, som er rejst mod Helmi Mossa Hameed, fra pengefalsk til kokainhandel, hvor han skal have ageret som 'hvidt bud'.

Den 21-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved at have kørt bilen under påvirkning af kokain og opstemmende eller bedøvende midler - navnlig som følge af indtagelse af lattergas. Han er også tiltalt for at have udsat Ayas mors liv og førlighed for nærliggende fare, fordi hun ved påkørslen af datteren væltede og slog hovedet ind i husmuren.

Han tiltales også for at være flygtet fra ulykken uden at yde hjælp til den fem-årige pige og hendes mor. Han blev anholdt dagen efter ulykken.

Ved et grundlovsforhør 30. oktober sidste år erkendte Helmi Mossa Hameed, at han havde ført bilen, men hævdede, at der var tale om et uheld, da bilen bragede ind i Aya og hendes mor, da de kom gående med deres cykler på Peter Bangs Vej i Valby.

Anklagemyndigheden har rejst sagen ved et nævningeting, fordi man vil nedlægge påstand om mindst fire års fængsel.

Moderens brev til Aya, der blev lagt ved ulykkesstedet efter den fatale påkørsel. Foto: Kenneth Meyer

