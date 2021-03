Dødsbilist var omtåget af narkotika: Kørte femårige Aya ihjel

Helmi Mossa Hameed, 21, var påvirket af en cocktail af kokain og lattergas, da han 28. oktober sidste år kørte den femårige Aya ihjel på Peter Bangs Vej i København. Den lille pige blev klemt fast mellem den 21-åriges bil og husmuren ud for nummer 252, og hun døde straks som følge af knusning af hovedet og brystkassen.

Det fremgår af anklageskriftet mod Helmi Mossa Hameed, som politiet har offentliggjort i dag. Helmi Mossa Hameed har tidligere erkendt, at han kørte bilen, men nægter sig skyldig i tiltalen.

Anklageskriftet er på 13 sider og rummer i alt 35 forhold, som er rejst mod Helmi Mossa Hameed, fra pengefalsk til kokainhandel, hvor han skal have ageret som 'hvidt bud'.

Den 21-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved at have kørt bilen under påvirkning af kokain og opstemmende eller bedøvende midler - navnlig som følge af indtagelse af lattergas. Han er også tiltalt for at have udsat Ayas mors liv og førlighed for nærliggende fare, fordi hun ved påkørslen af datteren væltede og slog hovedet ind i husmuren.

Kræver mere end fire år

Han tiltales også for at være flygtet fra ulykken uden at yde hjælp til den femårige pige og hendes mor. Han blev anholdt dagen efter ulykken.

Ved et grundlovsforhør 30. oktober sidste år erkendte Helmi Mossa Hameed, at han havde ført bilen, men hævdede, at der var tale om et uheld, da bilen bragede ind i Aya og hendes mor, da de kom gående med deres cykler på Peter Bangs Vej i Valby.

Helt tæt på dødsulykke: Løftede bilen væk fra femårig

Et vidne har forklaret, at føreren af ulykkesbilen sad og sniffede lattergas umiddelbart før, at bilen satte i gang. Ifølge tiltalen holdt Helmi Mossa Hameed på Sæbyholmsvej ud for 55 cirka 20 meter fra Peter Bangs Vej, da bilen pludseligt accelererede kraftigt frem mod T-krydset, kørte frem for ubetinget vigepligt, krydsede fortov og cykelsti, kørte tværs over begge kørebaner på Peter Bangs Vej og igen kørte hen over rabat, cykelsti og fortov på den modsatte side, hvor bilen ramte mor og datter.

Anklagemyndigheden har rejst sagen ved et nævningeting, fordi man vil nedlægge påstand om mindst fire års fængsel.

Moderens brev til Aya, der blev lagt ved ulykkesstedet efter den fatale påkørsel. Foto: Kenneth Meyer

Ved anholdelsen af den 21-årige fandt politiet på en adresse i Ishøj 51 falske 1000 kr. sedler, som politiet mener, skulle bringes i omløb. Der lå også 15,6 gram kokain i 33 'pølsemandsposer' samt knap 80 gram hash.

Politiet mener, ifølge tiltalen, at Helmi Mossa Hameed i tiden inden dødsulykken fungerede som 'hvidt bud' med salg af kokain, og at han fra august til oktober leverede ikke under 215 gram kokain til et ukendt antal personer. Kokainen blev bestilt på de sociale medier til hurtig levering. Også besiddelse af 1500 gram hash indgår i den omfattende tiltale.

To hårdt kvæstet

Ekstra Bladet har tidligere skrevet beskrevet, at dødsbilisten allerede i 2019 blev sigtet for en anden alvorlig trafikulykke. Sagen nåede ikke at komme for retten inden ulykken, hvor Aya omkom. Den sag er han også tiltalt i nu.

Den færdselsulykke skete 19. januar 2019 på Ingerslevsgade på Vesterbro, hvor to personer blev alvorligt kvæstet. Her omfatter tiltalen blandt andet forsætlig fareforvoldelse, uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, spirituskørsel og kørsel med for høj hastighed.

Han påkørte, ifølge tiltalen, en personbil, hvor to passagerer blev kvæstet. Den ene brækkede kæben, begge kraveben og en knogle i nakken og lå i kritisk koma i fem uger. Den anden passager fik kraniebrud og adskillige skader i ansigtet.

Anklageskriftet rummer også en stribe overtrædelser af færdselsloven, for eksempel kørsel i hash-påvirket tilstand, kørsel mod rødt lys og uden førerret.

Den 21-årige er også tiltalt for at have stjålet 280.000 kr., som lå i en bil, som han stjal på Kigkurren i København, for bedragerier og et røveri på Circle K i Hellerup, hvor han skal have stjålet to dunke motorolie til en værdi af 358 kr. hvor han skubbede ekspedienten to gange hårdt i brystkasse og truede 'jeg smadrer dig'.

Aya kørt ihjel: Flugtbilist tiltalt for 35 forhold

Helmi Mossa Hameed har erkendt, at han kørte bilen, da ulykken skete, men nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab. Politifoto

Her er dødsbilistens synderegister

Fakkeltog for Aya: Uhyggeligt og uretfærdigt

Trafikoffer i koma i fem uger: Sådan har hun det i dag

Ganske ulykkeligt: Derfor ventede dødsbilist på retssag

Politi erkender fejl: Meget beklageligt