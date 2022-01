Dødsbilisten i nye sager: Ja, jeg kørte for stærkt

I juli 2013 påkørte en nordjyde med alt for høj fart en bil, så tre børn mistede livet. Nu afventer han dom for to nye forseelser

Han blev dømt for uagtsomt manddrab for i juli 2013 med alt for høj hastighed at have påkørt en familie med enorm kraft, så tre mindreårige søskende på 11, ni og tre år brutalt mistede livet.

Den tragiske ulykke skete ved T-krydset LendumvejI/Bredmosevej nær Sindal i Nordjylland.

Fredag eftermiddag sad han - 47-årige Lasse Burholt - igen på anklagebænken ved Retten i Hjørring for i to nye tilfælde at have trykket markant for hårdt på speederen på de nordjyske landeveje.

På dommer Mie Obels indledende spørgsmål i retten erkendte Lasse Burholt uden svinkeærinder sig skyldig i tiltalen.

- Det findes jo sort på hvidt. Og den er ikke længere, end at jeg har kørt for stærkt. Det erkender jeg selvfølgelig. Det er, som det er, lød det uden tøven fra Lasse Burholt.

Han er tiltalt for i to tilfælde at have kørt med alt for høj hastighed i det nordlige Jylland dels i november 2020 og igen i april 2021.

Kørte 135 km/t.

I det ene tilfælde blev han målt til at have kørt ikke under 135 kilometer i timen på Hjørringvej uden for Frederikshavn på et sted, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 kilometer i timen.

I det andet blev frederikshavneren målt til at have kørt ikke under 83 kilometer i timen syd for Blokhus. Her er hastighedsbegrænsningen 60 kilometer i timen.

Ved retsmødet besluttede dommeren at udsætte domsafsigelsen til næste uge.

- Jeg har erkendt forholdene, så jeg ville virkelig foretrække at kunne få afgørelsen i dag og ikke som nu skal gå og vente hen over weekenden, sagde Lasse Burholt, inden Mie Obel optog sagen til dom.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 3.500 kroner.

I et tredje anklagepunkt er han tiltalt for overtrædelse af databeskyttelsesloven i forbindelse med, han har offentliggjort et foto på Facebook.

For den del af sagen, som Burholt nægter sig skyldig i, har anklagemyndigheden nedlagt påstand om bødestraf på 25.000 kroner.

Mange man skal tage hensyn til

Efter retsmødet i Hjørring talte Ekstra Bladet med Lasse Burholt. Han sagde:

- Jeg har egentlig sagt det, jeg gerne vil sige om den her sag inde i retten. Og I har jo også allerede skrevet en hel del på Ekstra Bladet. Hvis jeg går mere ind i det, ved jeg af erfaring, at når jeg åbner munden i den her sammenhæng, så begynder det igen at vælte ind med alt muligt på Facebook, Instagram og på mail. Og det har jeg ikke lyst til.

Han tilføjede:

-Og så er der også en masse andre mennesker, jeg synes, man skal tage hensyn til. Den dag i juli 2013, da ulykken skete dengang, var der rigtig mange mennesker på stedet. Og jeg ved, at flere af dem stadig bliver påvirket af sagen, hver gang den får en tur i medierne.

