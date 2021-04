Dødsbilisten: Opdagede ikke at nogen blev ramt

Helmi Mossa Hameed mistede ifølge sin egen forklaring herredømmet over køretøjet, da han forsøgte at undvige en anden bil

Helmi Mossa Hameed bemærkede slet ikke, at han kørte en femårig pige og hendes mor ned, da han kørte tværs over Peter Bangs Vej om eftermiddagen 28. oktober 2020.

Det er netop kommet frem i Retten på Frederiksberg, hvor den 21-årige svarer på spørgsmål om den skæbnesvangre dag, hvor den lille pige blev dræbt på stedet.

Helmi Mossa Hameed er tiltalt for i alt 35 forhold.

Bilen tilhørte Helmi Mossa Hameeds kæreste. Her ses bilen efter ulykken. Cyklerne tilhører den dræbte pige og hendes mor. Foto: Kenneth Meyer

Advokaturchef Kristian Kirk har netop læst den tiltaltes forklaring op fra grundlovsforhøret, og her fremgår det, at han dengang forklarede, at han slet ikke vidste, at han havde ramt nogen, da han flygtede fra stedet.

'Han lagde ikke mærke til, at nogen blev ramt. Han lagde ikke mærke til, at nogen skreg. Han var omtåget. Han skulle væk derfra, fordi han var efterlyst af Kriminalforsorgen,' lød det dengang.

Hameed har også forklaret, at han aldrig ville være flygtet fra stedet, hvis han vidste, at nogen var kommet til skade. Det var først, da en ven ringede senere, at han fandt ud af det, og han havde tænkt sig at melde sig selv.

Skulle hente kæreste

At han i det hele taget befandt sig på ulykkesstedet, skyldtes at han skulle hente sin kæreste, som gik på hf på Frederiksberg.

- Hvorfor satte du dig overhovedet bag rattet. Du var jo frakendt førerretten? vil anklageren vide i retten.

- Det er ikke, fordi jeg er ligeglad. Det vil jeg ikke sige. Jeg tænkte ikke over det. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal svare på det, lyder det småmumlende fra den 21-årige, som også afviser, at han skulle have taget lattergas under kørslen.

Helmi Mossa Hameed er iført hvid polo-T-shirt, en sort trøje og sorte jeans. Håret er helt kort i siderne. Længere og let krøllet på toppen.

I retten - og under grundlovsforhøret også - forklarer han, at han skulle dreje til venstre fra sidevejen. Han havde svært ved at orientere sig på grund af de parkerede biler. Da han kommer ud på Peter Bangs Vej, ser han en bil, der kommer direkte imod ham, og derfor accelererer han for at undgå den. Han laver små sving for at undgå bilerne og ender altså på den anden side af vejen, hvor han med egne ord 'mister herredømmet over bilen'.

Han forklarer i retten, at han følte, at han kørte hurtigere, end han burde. En bilinspektør har beregnet, at Hameeds bil ramte muren med mellem 35 og 45 kilometer i timen. Det bestrider han ikke i vidneskranken.

Forklaringen om selve ulykken strider imod anklageskriftet. En animation lavet på baggrund af bilinspektørens undersøgelser viser bilen køre i samme hastighed direkte over vejen.

- Hvordan kan det lade sig gøre, at du ikke så nogen blev ramt? spørger anklageren i retten.

- For det første så jeg ikke nogen ovre på den anden side. Og for det andet lagde jeg ikke mærke til det efter.

- Idet jeg stiger ud, lægger jeg ikke mærke til noget. Jeg ledte efter min telefon. Jeg vidste, at jeg skulle væk derfra, og jeg ville have den med.

- Du har sagt, du var omtåget?

- Ja, det var jeg også.

- Hvornår startede det?

- Idet jeg ramte muren.

- Du fik ikke din mobiltelefon med. Skulle det gå hurtigt?

- Ja.