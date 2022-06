Dødsbrand på danskejet fabrik: - Det er rigtig tragisk

Tre personer er døde, mens en sidste blev såret, da der fredag i sidste uge udbrød brand på en ScanCom-fabrik.

Den er ejet af den danske gigant Lars Larsens Group og ligger i Binh Duong-provinsen i Vietnam.

Det bekræfter kommunikationsdirektør i Lars Larsen Group Martin Aamand over for Ekstra Bladet.

- Der har meget beklageligvis været en brand, som har resulteret i, at tre medarbejdere desværre er afgået ved døden.

- Vi synes selvfølgelig, det er rigtig tragisk. Vi har fået løbende informationer, men det er stadig på et begrænset niveau, siger Martin Aamand.

Alvorlige forbrændinger

Ifølge det store vietnamesiske medie VnExpress opstod branden om eftermiddagen på et lager fyldt med træstøv og andre brændbare partikler.

Brandvæsnet fik styr på flammerne, men under oprydning faldt træstøv ned på en gruppe medarbejdere, der var ved at slukke de resterende gløder.

De blev hurtigt indlagt, men tre fik så alvorlige forbrændinger, at de senere døde af deres kvæstelser.

- Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan branden opstod. Der er ved at blive foretaget undersøgelser for, hvad der ligger til grund for branden. Vi ved heller ikke, hvor omfattende branden var. Vi har ikke alle data endnu.

- Det ser dog ud til, at alle de systemer og procedurer, der er sat op, er blevet fulgt, men mere ved vi ikke på nuværende tidspunkt, siger Martin Aamand

Yder hjælp

Kommunikationsdirektøren fortæller afslutningsvist, at Lars Larsen Group yder hjælp til de efterladte familier.

- Vi støtter på enhver måde, vi kan. Og de specifikke detaljer har jeg ikke, men det er klart, at ScanCom træder til.

- ScanCom hjælper med det, der må være brug for på både den ene af den anden måde, siger Martin Aamand.