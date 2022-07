Dødsdømt mand blev reddet af usædvanlig årsag

Ramiro Gonzales, der sidder på dødsgangen i Texas, blev reddet af en usædvanlig årsag dagen før sin henrettelse.

Han ville nemlig donere sin nyre til en tilfældig person, der har brug for den.

I et brev til guvernør Greg Abbott beskrev Gonzales, hvordan organdonationen til et fremmed menneske var et forsøg på at gøre bod på sine forbrydelser, men straffen blev udskudt af en helt anden årsag.

Det skriver CNN.

En hånd på brystet

Det er ikke første gang, at Gonzales søger om udsættelse af sin dødsstraf.

Han har tidligere ansøgt om tilladelse til, at en åndelig rådgiver skulle lægge sin hånd på hans bryst ved udførelsen af henrettelsen.

Det var i sidste ende denne anmodning, der betød, at henrettelsen af Ramiro Gonzales blev udskudt.

En føderal dommer vedtog nemlig, at staten kun må henrette Gonzales, hvis denne anmodning blev tilladt.

Den åndelige leder, som havde foreslået idéen om at donere sin nyre til Ramiro Gonzales sagde efterfølgende:

- Han havde aldrig forventet, at det ville føre til hans nåde.

Ramiro Gonzales har siddet på dødsgangen i delstaten Texas siden 2006, efter han blev dømt for mordet på Bridget Townsend, som han kidnappede og myrdede i 2002.