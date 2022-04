Dødsdømt mand vil skydes

En dødsdømt mand i den amerikanske delstat South Carolina har besluttet, at han vil henrettes ved skydning frem for at skulle i den elektriske stol.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

57-årige Richard Bernard Moore står til at blive den første person, der bliver henrettet i delstaten i mere end ti år, når han ifølge planen 29. april skal skydes.

Han blev i 1999 dømt til døden for at have dræbt en ansat i en kiosk.

I en erklæring fredag siger Moore, at han har valgt at blive henrettet ved skydning, men han håber stadig at få omgjort dommen.

Han har udfordret dommen, da han mener, at henrettelsesmetoderne er imod delstatens forfatning.

- Jeg mener, at jeg bliver tvunget til at vælge imellem to forfatningsstridige metoder for henrettelse, siger han.

Han påpeger, at hans modstand mod de to mulige henrettelsesmetoder - skydning eller den elektriske stol - ikke påvirkes af, at han har valgt mellem de to.

Han har ikke kunnet vælge at få en dødelig indsprøjtning. Det skyldes, at delstaten ikke har de nødvendige lægemidler.

Myndigheder fra delstaten har tidligere oplyst til CNN, at delstaten ikke har været i besiddelse af brugbare dødelige indsprøjtninger siden 2013.

Lindsey Vann, en af Moores advokater, siger, at de har bedt delstatens højesteret om at udsætte dagen for henrettelsen, så de har tid til at anke til landets højesteret.

Delstatens højesteret har tidligere afvist en anke fra Moore om, at straffen ikke var passende i forhold til forbrydelsen.

Når Moore har valgt skydning, vil det være i form af et såkaldt 'firing squad'.

Det indebærer, at flere skyder ham på samme tid. Metoden betyder blandt andet, at de, der skyder, ikke kan vide med sikkerhed, hvem der afsendte det dræbende skud.