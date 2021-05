Dødsoffers mor om mor til den ene dømte: Hun kan jo stadig kramme ham

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Der var kun tabere blandt de pårørende til de tre involverede i sagen om dødsvold i Karolinelund i Horsens for to år siden.

Men hvor de nærmeste til de to dømte, Mathias Rasmussen og Morten Nielsen, stadig kan besøge dem i fængslet og se frem til deres løsladelse om cirka en håndfuld år, så har Pia Simonsen, mor til den dræbte Mark Simonsen, kun lettelsen over, at der er afsagt dom i sagen at læne sig op ad. Ud over de mange, gode minder om sin søn.

- Jeg er selvfølgelig lettet over, at der nu er trukket en streg, men min sorg over aldrig at skulle se Mark igen, vil være der resten af livet, siger Pia Simonsen, der som resten af de tilstedeværende i retssal D ikke kunne undgå at bemærke, at Morten Nielsens mor sad på tilhørerpladserne.

Pia Simonsen har ventet i mere end to år på at få trukket en streg i sandet efter den tragiske sag om dødsvold mod hendes 22-årige søn, Mark. Foto Claus Bonnerup

- Hun er også en mor med et tab. Det er også en forfærdelig situation for dem, men de kan trods alt stadig kramme ham og tale med ham.

- Det burde jeg måske være ligeglad med, men det kan jeg bare ikke være lige nu, tilføjer Pia Simonsen med tårerne løbende ned ad kinderne i minutterne efter, at Morten Nielsen og Mathias Rasmussen blev idømt henholdsvis seks og syv års fængsel for at have tæsket Mark Simonsen ihjel påskelørdag 20. april 2019.

Frygtede at møde dem

De to nu dømte var blevet løsladt efter et års varetægtsfængsling i april 2020, men de blev på ny fængslet efter afsigelse af skyldskendelsen 5. maj i år. Det skete af hensyn til sagens alvorlige karakter og retshåndhævelsen, fordi det ville kunne virke stødende at have personer gående frit, der risikerer flere års fængsel for dødsvold.

- Det år, de var på fri fod frem til for nylig, har været meget ubehageligt. Jeg mødte heldigvis ikke nogen af dem, men det kunne jeg i princippet nemt have gjort i en kø i supermarkedet eller et andet sted i bybilledet.

Pia Simonsen ved sin søns gravsted. - Jeg får ham aldrig tilbage, men det får de pårørende til de to dømte trods alt, når de har afsonet deres straf, siger Mark Simonsens mor. Foto Ernst van Norde

- Det betød, at jeg gik rundt med en følelse af at være til grin, og det var jo helt urimeligt, siger Pia Simonsen om perioden, fra der var gået et år siden sønnens død og indtil de to dømte på ny blev varetægtsfængslet for knap en måned siden.

- Når der er en grænse for, hvor længe sigtede personer må sidde varetægtsfængslet, bør der være en tilsvarende grænse for, hvor længe politiet og anklagemyndigheden har til at efterforske og forberede en retssag. Så ville vi undgå den situation, tilføjer Pia Simonsen med henvisning til, at der altså skulle gå to år, inden retssagen begyndte.

Advokat enig i mors kritik

Den ene af de to tiltalte - Mathias Rasmussen - er tidligere dømt for grov vold, og der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at han få måneder inden denne sag havde modtaget en anden voldsdom.

Vidner gennemhullede ved et af de forudgående retsmøder de to tiltaltes forklaring om, at Mathias Rasmussen ikke havde deltaget i overfaldet.

- Både Morten og Mathias slog og sparkede Mark flere gange, forklarede flere vidner ved et af de forudgående retsmøder.

Mark Simonsen var en overgang tilbage og bo hos sin mor i en periode, inden han så tragisk blev offer for dødsvold i påsken 2019. Privatfoto

De to tiltalte forklarede i retten, at den ene - Morten Nielsen - havde slået og sparket Mark Simonsen nogle få gange, da de tilfældigt mødtes den lune, solbeskinnede påskelørdag for lidt over to år siden i Karolinelund. Årsagen var hævn og et i det hele taget anstrengt forhold til Mark Simonsen, der ifølge vidner blev overfaldet, da han rakte hånden frem for at hilse på sine to overfaldsmænd.

- Det har været en belastning både for min klient og alle andre, at sagen er trukket så længe ud, siger Mette Grith Stage, der var forsvarsadvokat for den dømte Morten Nielsen.

De to dømte udbad sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke dommen til landsretten.