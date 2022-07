Dødsulykke: Danskere sejlede seks gange så hurtigt

Efterforskningen af en bådulykke, der fandt sted i weekenden ud for Argentario i Italien, viser, at en dansk motorbåd sejlede seks gange så hurtigt som den italienske sejlbåd, den ramte.

Det siger de lokale myndigheder ifølge det italienske medie Il Messaggero.

Ulykken kostede en 58-årig italiensk mand livet, og en 59-årig italiensk kvinde savnes fortsat.

Ved påsejlingen sejlede den danske båd med cirka 36 knob - cirka 66 kilometer i timen. Sejlbådens fart var omkring 6 knob - cirka 11 kilometer i timen.

Sejlskibet havde sat storsejlet ved påsejlingen, men det ser ifølge Il Messaggero ud til, at båden også havde motoren i gang ved ulykken.

Ifølge de internationale søfartsregler kan et sejlskib sidestilles med en motorbåd, hvis den sejler med motor.

Den tidligere chef for Livornos havnemyndighed udtaler dog til mediet, at når sejlskibet har sejlet sat, gælder vigepligten stadig for motorbåden, uanset om sejlskibet bruger sin motor.

Både den danske fører af motorbåden og den italienske fører af sejlbåden blev tirsdag sigtet for groft uagtsomt manddrab og uagtsom skadeforvoldelse med fare for forlis.

Bliver den italienske kvinde, der stadig er eftersøgt, fundet død, risikerer begge fører også at blive tiltalt for uagtsomt manddrab på hende. Den italienske fører af sejlskibet er gift med den savnede kvinde.

Tidligere har det været fremme, at det danske skib sejlede med automatpiloten tændt under ulykken. Men det har den danske førers søn afvist i en mail.

De lokale myndigheder efterforsker heller ikke ud fra den hypotese, lyder det. Men man vil ikke sige mere, før efterforskningen er afsluttet og alle fakta er på plads.

Fire andre, der også var om bord på sejlbåden, blev såret ved påsejlingen. De fire danskere i motorbåden slap uden fysiske skader.