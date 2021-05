Dødsulykke på skulptur i Herning giver bøde på 120.000 kroner

En dødsulykke på den kæmpemæssige skulptur 'Elia' i Herning i marts har udløst en bøde på 120.000 kroner til et firma for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Det oplyser TV Midtvest og Herning Folkeblad mandag.

En reparatør omkom, da han blev hejst ned i en af de fire søjler, som rager 30 meter op.

Det er den 46-åriges arbejdsgiver, smedevirksomheden Filias A/S, som rammes af sanktionen.

Overtrædelsen består i, at reparatøren blev hejst ned i søjlen, selv om han befandt sig i en såkaldt bådsmandsstol, som ikke er godkendt til personløft, oplyser de to medier.

Sagen er blevet afgjort af Midt- og Vestjyllands Politi på baggrund af en redegørelse fra Arbejdstilsynet.

Opgaven for den 46-årige bestod i at skifte lys på 'Elia'.

Politiet fik anmeldelse om, at der var noget helt galt ved 18-tiden den 23. marts. Kolleger kunne ikke komme i kontakt med den 46-årige. Redningsaktionen stod på i flere timer.

I øvrigt undersøger politiet fortsat, om der er grundlag for også at rejse en sag mod kranselskabet, som stod for nedhejsningen af reparatøren, skriver Herning Folkeblad.

Flere var stærkt berørt af ulykken på 'Elia', som er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.

- Det er tragisk ulykke, og mine tanker går til den pågældende reparatørs familie, udtalte formanden for bestyrelsen, Henrik Stamp, i marts.