Dødsulykke på virksomhed i Horsens

Sydøstjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en 21-årig mand er omkommet i en arbejdsulykke på virksomheden IBF Horsens.

Den 21-årige mand er bosiddende i Nordjylland, og var ansat i et eksternt firma.

- Han har serviceret en lift, som under udskiftning af en hydraulikpumpe falder ned. Der afgår han ved døden, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser at de er færdige med arbejdet på stedet, og at Arbejdstilsynet nu er i gang med at klarlægge omstændighederne omkring ulykken.

De pårørende er underrettet.

