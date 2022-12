Dødsvold: Knogler var pulveriseret

RETTEN I HILLERØD: Kim Hansen fik knust adskillige knogler i sit ansigt den fatale morgen den 5. marts, og det førte til så meget blod i svælget og luftveje på den 52-årige mand, at han døde.

Sådan lød det, da retsmediciner, vicestatsobducent Steen Holger Hansen fra Retsmedicinsk institut torsdag var indkaldt som vidne i retten i sagen om vold med døden til følge på gaden i Frederikssund, hvor to teenagere er tiltalt.

Han gennemgik skaderne i offerets ansigt overfor retten og havde medbragt et plastickranie, hvor der var tegnet røde streger, som illustrerede skaderne på Kim Hansens ansigt.

Kim Hansen havde knusningsbrud på kæbe, kindben og næse. Næsen var trykket ind, og nogle af knusningsbruddene blev af retsmedicineren betegnet som tæt på at være pulveriseret.

Han blev spurgt om med hvilken kraft, offeret var blevet sparket eller trampet i hovedet, hvis der var tale om en person med gummisko på. Han forklarede, at når så mange knogler var knust, så var der blevet brugt 'svær kraft'.

Kim Hansen havde i følge obduktionsrapporten ingen afværgelæsioner, og det blev retsmedicineren spurgt til.

Han forklarede, at man typisk automatisk vil prøve at afbøde slag mod ansigtet ved at holde håndfladerne vendt ind mod ansigtet, fordi det giver en bredere beskyttelse.

At der ikke fandtes afværgelæsioner på Kim Hansen kunne skyldes, sagde retsmedicineren, at han ikke har nået at reagere eller ikke har observeret, at noget var ved at ske.

Politi samler spor på stedet efter offeret Kim Hansen var død. Foto: Kenneth Meyer

Et omdrejningspunkt i retten under afhøringen af retsmedicineren var dog også, at Kim Hansen havde - viste det sig - forstørret hjerte og forsnævring af kranspulsåren.

Steen Holger Hansen blev spurgt til den eventuelle betydning af det i forhold til dødsårsagen. Retsmedicineren mente dog, at selv en helt hjerterask person ville være ilde stedt, hvis han lå på ryggen og 'sugede blod ned i luftvejene', som han sagde.

Lå midt på vejen

52-årige Kim Hansen blev fundet døende midt på kørebanen på A.C Hansensvej den 5. marts klokken cirka 0530 af en hundepatrulje, som med udrykning var kørt til stedet, efter at offeret selv havde ringet politiet op.

I følge anklageskriftet var han umiddelbart efter sit opkald til politiet blevet udsat for slag og siden spark og tramp i hovedet af to 17-årige drenge, der siden er fyldt 18 år.

De to 18-årige er tiltalt for dødsvold. Den ene kan kun erkende en mindre grad af vold og siger, at det var nødværge. Den anden kan erkende vold, som har haft døden til følge, men ikke i det omfang, der er beskrevet i anklageskiftet.

