Dødsvold: Kræver mindst syv års fængsel

RETTEN I HILLERØD: - Vi ved ikke, hvad Kim tænkte, men når jeg ser videoen og hører ham, tror jeg, han er mere rolig end andre ville være i den situation. Han bevarer roen. Det er muligt, han er sådan af natur. Kunne han have forudset, hvordan det ville eskalere, ville han nok fortrække. Men han har ikke gjort noget galt.

Sådan lyder det blandt andet fra senioranklager Martin Stassen, Nordsjællands Politi, der tirsdag formiddag er i gang med sin procedure i retssagen om den 52-årige Kim Hansens voldsomme død på gaden i Frederikssund tidligt lørdag morgen 5. marts.

To unge på 18 år, som er fra lokalområdet, er anklaget for dødsvold i sagen. De to havde selv været i byen hele natten, havde drukket og taget kokain. Ved supermarkedet Lidl traf de Kim Hansen som påtalte, hvad han opfattede som et mistænkeligt forhold, da de unge rendte rundt og lyste med deres mobiltelefoner. De ledte efter noget MDMA, som en bekendt skulle have lagt til dem, har de tiltalte fortalt.

Lå med hovedet i blodpøl

Mødet mellem Kim Hansen og de to dengang 17-årige udviklede sig voldsomt. Kim Hansen ringede til politiet, og mens han gik med telefonen for øret, fulgte de unge efter ham ned ad A.C. Hansensvej, mens de råbte høje skældsord mod ham. Kort efter mistede politiets vagtcentral forbindelsen med Kim Hansen, og da en patrulje nåede frem, lå han på ryggen midt på kørebanen med hovedet i en blodpøl og mange brud i ansigtet. Han blev kort efter erklæret død.

Dødsvold: Knogler var pulveriseret

Anklageren hæftede sig blandt andet ved de videoer, de to unge optog af Kim Hansen med deres mobiler, mens de fulgte efter ham.

- De prøvede at fremprovokere en situation med Kim, sagde anklageren i sin procedure.

- De har været ophidsede, og de var påvirkede. Vi ved, at der er vedvarende skub mod Kim Hansen, sagde anklageren om situationen, før volden for alvor brød løs.

Han afviste de tiltaltes påstand om, at Kim havde slået dem, og at der var tale om nødværge. Han pointerede, at man hørte Kim Hansen sige i hans alarmopkald til politiet flere gange til de unge, 'hvad har jeg gjort jer', og 'hvorfor fanden skal du slå mig for'.

Anklageren sagde, at de to unge indledte en fælles vold mod Kim Hansen. De slog ham begge to, han faldt om, den ene sparkede ham i ansigtet, og herefter var der spark og tramp,

- Ingen af dem afbryder deres forehavende. Ingen tager afstand. Ingen prøver at stoppe den anden. De løber først, da politiet kommer. De har handlet i forening, sagde anklageren.

Han fremdrog blandt andet, at der blev fundet spor af blod på begge de tiltaltes sko. En havde også blod på en sok, og den anden blodspor op ad underbenet. Der var aftryk på Kim Hansen i ansigt og på hans bryst fra skosåler.

Anklageren kræver som minimum syv års fængsel til de to, men afviser ikke, at retten kan gå længere op.

De to forsvarsadvokater Tenna Dabelsteen og Kaaveh Piroz skal procedere senere i dag. Ekstra Bladet følger retsmødet .

Et blomsterhav bredte sig ved gerningsstedet i marts. Foto: Kenneth Meyer

