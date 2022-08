Dømt 41 år efter kvindemord: Stak, voldtog og skød Sylvia

'Woman down'. Det var en betjents første tilbagemelding til vagtcentralen, da han fandt Sylvia Quayles blodige, nøgne lig i den 34-årige kvindes private bolig i den velbjærgede Denver-forstad Cherry Hills i USA.

Spor var der nok af. Der var sæd, og der var også en blodig køkkenkniv.

Men først 41 år senere er gerningsmanden nu ved hjælp af en mere effektiv data-behandling af dna-spor dømt for at have myrdet den vellidte sekretær med pistolskud, knivstik og kvælertag og for at have voldtaget den desperat kæmpende kvinde.

- Du kommer aldrig nogensinde til igen at trække vejret i frihed, sagde dommeren i distriktsretten i Denver i USA, før han smed en livstidsstraf i hovedet på den nu 62-årige David Anderson.

Sylvia Quayle blev fundet myrdet liggende nøgen på ryggen i sin dagligstue klokken otte om morgen 4. august 1981. Hun kæmpede for sit liv i forbindelse med den brutale afstraffelse i hendes hjem i Colorado. Politifoto

Morderen nåede stille og roligt at gennemleve en fuldbyrdet tilværelse med ægteskab og børn i en provinsby i Nebraska, indtil hans ekstreme adfærd på gerningsstedet den august-nat tilbage i 1981 gav bagslag. Med fire årtiers forsinkelse.

Pistolskud og tre knivstik

Ekstra Bladet har læst dommen, retsdokumenter og artikler om sagen i Denver Post og cbsnews.com. De tegner et dystert billede af en gerningsmand, som på alle tænkelige måder maltrakterede Sylvia Quayle.

I forvejen havde han skåret telefon-ledninger over, og brød derefter ind i hendes bolig igennem et badeværelsesvindue.

Blodspor i flere rum og Sylvia Quayles knækkede negle og gennemtævede krop tyder på, at hun kæmpede for sit liv.

Men et pistolskud i hovedet, tre knivstik i ryggen og kvælningsmærker omkring halsen var hun ude af stand til at overleve. Dødsårsagen var hendes massive blodtab.

Hun var voldtaget, nøgen, lå med spredte ben og havde begge hænder viklet ind i en bluse over hovedet, da først hendes far og senere en betjent fandt hende. Faderen havde spontant dækket sin datters underliv med et blodigt håndklæde.

Men der var ingen vidner. Intet gennembrud. Langsomt gik politiets efterforskning i stå. Drabet på Sylvia Quayle udviklede sig til en 'cold case'.

David Anderson som han så ud omkring gerningstidspunktet for mordet på Sylvia Quayle tilbage i 1981. Politifoto

David Anderson fotograferet i 2021. Han efterlod sig flere spor efter voldtægten og drabet. Men der skulle gå mere end en menneskealder, før politiet fandt frem til morderen. Politifoto

Dna-spor i affaldssæk

Efterforskerne havde dog flere trumferne i ærmerne. De fandt den blodige kniv og et stærkt dna-materiale, som ikke kunne knyttes til ofret eller mennesker omkring hende. Der var 140 konkrete spor på det makabre gerningssted.

Dna-materialet blev i 2000 registreret i FBI's COBIS-arkiv. Men det udløste først et klokkeklart match i et af de nye, landsdækkende data-sporingssystemer i 2020.

I al hemmelighed tjekkede eksperter en cola-dåse og flasker tømt for rom, øl og vand fra David Andersons affaldssæk - og bingo. Politiet kunne også dokumentere, at han rent faktisk var i området omkring gerningsstedet, da drabet udfoldede sig.

Sidste år stoppede det frie liv med mord på samvittigheden endegyldigt for den modne familiefar med det sørgmodige blik.

Helt ukendt for politiet var han for resten ikke. Han blev som ung dømt for flere indbrud.

Ét af dem gennemførte han også ved at bryde ind igennem vinduet til et badeværelse.

Sylvias søster: Sorgen er uoprettelig

Sylvia Quayle var rundet af en familie med stærke bånd. Politifoto

Michelle Tovrea kendte ikke Sylvia Quayle personligt. Men hun var politichef i Cherry Hills Village Police, da den nu drabsdømte mand blev anholdt i 2021, og hun har sat sig grundigt ind i den afdøde kvindes privatliv.

Overfor Colorado Community Media har hun fortalt, at Sylvia Quayle var kendt for at være ambitiøs, livlig og venlig. Hun arbejdede som sekretær i et arkitektfirma og stod desuden i spidsen for sit eget bageri 'The Buttery', som specialiserede sig i at levere bryllupskager til kunderne.

- Hun havde mange venner og var typen, som ville have givet sin sidste dollar til folk, der havde behov, forklarer politichefen.

Sylvia Quayle var desuden en talentfuld pottemager, og hendes værker er nu i søsteren Jo Hamits eje. Overfor tv-stationen Koaa News5 forklarer søsteren, at båndene mellem hende, Sylvia og deres nu afdøde forældre var meget stærke.

Faderen døde i 1999, og moderen ti år senere. De boede 50 meter fra datteren og de fik sig næsten dagligt en kop morgenkaffe sammen.

Jo Hamit talte som den sidste i telefon med sin søster aftenen før mordet. Hun lægger ikke skjul på, at dommen er en befrielse, men at sorgen aldrig vil forsvinde:

- Mordet på Sylvia vendte op og ned på vores families verden. Hr. Anderson har levet i fire årtier uden at skænke hende eller sine kriminelle gerninger en tanke, mens vi har haft uoprettelige psykiske kvaler. Ikke mindst på grund af usikkerheden om, hvad der skete.

Falske spor: Seriemorder tilstod Sylvia-drab

Politiet blev en overgang ført på vildspor i Sylvia Quayle-drabssagen af den storkriminelle vagabond Ottis Toole, som senere blev kendt skyldig i seks andre mord og dømt til døden.

To år efter drabet på den 34-årige kvinde tog Ottis Toole skylden for det dengang uopklarede drab i Colorado. Det skriver flere medier i USA.

Men den notorisk løgnagtige mand, der var søn af en alkoholiker og en satanist, blev aldrig anklaget og retsforfulgt for drabet på Sylvia Quayle.

Sammen med makkeren Henry Lucas nåede Ottis Toole i detaljer at tilstå et stort antal drab i flere delstater i USA. En betydelig del af tilståelserne viste sig senere at være falske.

Ottis Toole døde af skrumpelever som 49-årig i 1996, men tre år forinden viste dna-prøver, at det ikke var ham, der dræbte Sylvia Quayle.

Han blev til gengæld kendt skyldig i seks andre drab. I første omgang udløste det to dødsdomme, som begge efterfølgende blev konverteret til livstidsstraffe.

