Dømt ægtepar sigtet: Ville skyde eller forgifte politimand

Et par af afghansk oprindelse blev dømt for mishandling af deres to døtre. Nu er ægtemanden fængslet og hustruen også sigtet for at have planlagt drabet på en politimand - muligvis som hævn

Et afghansk ægtepar fra Vejle mistænkes af Sydøstjyllands politi for at ville dræbe en navngiven politimand med et skydevåben eller en dødelig gift.

Den 46-årige ægtemand blev 11. november varetægtsfængslet ved Retten i Kolding sigtet for drabsforsøg og forsøg på at anskaffe et skydevåben.

Ifølge sigtelsen skete det i forening med hans 42-årige hustru og et tredje kvindeligt familiemedlem, der ikke blev fremstillet i grundlovsforhøret. Det fandt sted bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, der er på et tidligt stadie.

Den 46-årige blev varetægtsfængslet foreløbig til 9. december. Han nægter sig skyldig, men har ikke ønsket at kære fængslingskendelsen.

Er det hævn?

Motivet til det påståede mordforsøg skal angiveligt søges i en anden straffesag, hvor ægteparret tidligere er blevet dømt for mishandling af deres to døtre, som i dag er 14 og seks år gamle, samt for at have holdt den yngste skjult for myndighederne gennem et halvt år, efter at Vejle Kommune i april 2020 besluttede at fjerne pigen fra hjemmet.

Parret har hele tiden nægtet sig skyldige i tiltalen. I december 2020 fik den 46-årige et halvt års fængsel for vold mod døtrene. På det tidspunkt var hustruen, der også var tiltalt for volden, gået under jorden med den yngste datter. Men i juni i år blev ægteparret så anholdt i Holland på en europæisk arrestordre og udleveret til Danmark.

Her blev parret igen tiltalt ved Retten i Kolding, hvor hustruen fik ti måneders ubetinget fængsel for volden mod døtrene og for at have holdt den yngste datter skjult. Ægtemanden fik en ny dom på tre måneders fængsel, heraf to måneder betinget, for at have holdt datteren skjult - et forhold han ellers var blevet frifundet for under den første retssag i december 2020, hvor hustruen var forsvundet.

Skud eller gift

Sigtelsen mod den 46-årige for mordforsøg på politimanden er foreløbig ret ukonkret, idet han på 'ukendt tidspunkt og ukendt sted' i forening med de to kvindelige familiemedlemmer har forsøgt at skaffe et skydevåben eller et dødeligt giftstof til at dræbe politimanden grundet dennes arbejde i dansk politi.

Efterforskningen startede angiveligt som en trusselssag, men udviklede sig til, at senioranklager Bettina Wagner i retten rejste sigtelse for drabsforsøg.

Den tidligere voldssag mod det afghanske par omfattede blandt andet, at hustruen efter fælles forståelse med manden ugentlig slog og ruskede deres ældste datter. Det stod på gennem cirka seks år. Pigen blev også truet af sin mor med en grøntsagskniv, hvor hun udtalte 'jeg vil åbne din mund til ørerne'.

Den yngste datter, der blev ført til udlandet, blev også ugentligt slået af sin mor. Den ældste datter blev efter eget ønske fjernet fra hjemmet i Vejle grundet volden. Hun forklarede dengang, at hun foruden volden også blev udsat for social kontrol. Hun måtte ikke se drenge eller gå i det tøj, som hun ønskede.

Den nu 14-årige pige fortalte også til politiet, at lillesøsteren blev slået, når hun græd, fordi hun skulle i børnehave eller var bange for mørket.

Ægteparret har stædigt fastholdt, at de er uskyldige i anklagerne om vold mod børnene og bortførelsen af den yngste pige. Da ægteparret i juni blev fremstillet i grundlovsforhør efter udleveringen fra Holland, sagde hustruen ifølge Vejle Amts Folkeblad grædende: 'Jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til den nye sigtelse mod ægteparret for drabsforsøg fra Sydøstjyllands Politi.

Den 46-åriges forsvarer, advokat Brian W. Lassen, siger: 'Det er korrekt, at jeg er forsvarer for den pågældende sigtede. Eftersom sagen kører for lukkede døre, kan jeg alene bekræfte, at min klient er sigtet for forsøg på manddrab, og at han nægter sig skyldig heri. Men bortset fra det kan jeg på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere på sagen og min klients holdning hertil'.