Dømt dagplejers mand: Justitsmord

Du kan her høre manden til den dømte dagplejemor give sin version af sagen. Han kalder blandt andet dommen et justitsmord

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): To betjente var hurtige til at flankere Ellen-Marie Linneberg Johansen, da hun i sekunderne efter, at retsmødet var slut og dommen på syv års fængsel afsagt, slog et blik ned på sin mand og deres to sønner, som har fulgt retssagen mod deres hustru og mor igennem de seneste to uger i den store nævningesal i Retten i Herning.

- Jeg troede ikke, der var noget, der hed justitsmord i Danmark, men det er der så, siger Flemming Johansen til Ekstra Bladet på parkeringspladsen foran den retsbygning, hvor han i de seneste dage har næret et håb om, at han snart igen kunne dele tilværelsen med sit livs kærlighed igennem 40 år.

Flemming Johansen har intet problem med at stå frem med navn og billede som ægtemanden til den dømte dagplejer Ellen-Marie Linneberg Johansen, og han er trods dommen til sin hustru ikke i tvivl om hendes uskyld. Foto Anders Brohus

Men det har foreløbig mindst fire lange års udsigter, og han og sønnerne må derfor blive ved med at tage til takke med ugentlige, afmålte besøg. Et nævningeting i byretten lægger især vægt på, at landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, fastholder, at kun Ellen-Marie Linneberg Johansen kan have påført den 15 måneder gamle pige de grufulde skader efter stump vold.

- Jeg har selv haft det frygteligt med at høre om den lille piges skader, men det ændrer ikke en centimeter ved min holdning til min kone. Jeg stoler stadig 100 procent på hende. Dommen i dag var kun et bump på vejen, og næste stop er landsretten, lyder det stålsat fra ægtemanden, der de seneste 15 måneder har boet alene i parrets parcelhus i en mindre, midtjysk by.

Kaldte nærmest min kone et monster

Tilhørerpladserne i retssal A har været delt i to grupper på de seks retsdage i de seneste to uger. I den ene halvdel tættest på indgangsdøren sad Flemming Johansen, sønnerne, søstre, brødre og andre relaterede til Ellen-Marie Linneberg Johansen, mens enkelte familiemedlemmer og andre relaterede til forældrene til den afdøde, 15 måneder gamle pige sad i den anden halvdel. Når dem fra den ene halvdel passerede nogle fra den anden, blev der tilsyneladende ikke hilst, og grupperne holdt behørig afstand i pauserne.

Der var trøstende knus og kram fra familie og venner efter domsafsigelsen til den 60-årige Flemming Johansen, som har levet sammen med sin kone i 40 år og været gift med hende i 35 år. Foto Anders Brohus

- Jeg har egentlig haft det udmærket med at være her. Det bunder nok i, at jeg jo har kendt til sagens detaljer i snart tre år, så jeg har haft tid til at forberede mig, siger den 60-årige ægtemand til den kvinde, der under retsmøderne groft sagt ikke har fortrukket en mine. Hun afviste også at få et sidste ord fra retsformand Charlotte Schrøder forud for strafudmålingen, og hun er af anklager Pia Koudahl blevet kaldt 'følelseskold og upåvirket.'

- Det hårdeste for mig ved det hele har været anklagerens måde at omtale min kone på. Hun kaldte hende jo nærmest for et monster under sin procedure i sidste uge, siger Flemming Johansen og fortsætter:

- Årsagen til, at hun har virket så indelukket er, at hun er fyldt med angstdæmpende medicin.

Længes efter at holde ferie sammen

Selvom han har haft tid til at vænne sig til tankerne om, hvad der kunne ske både i tilfælde af frifindelse og som nu en dom på syv års fængsel, så er han skuffet over det første retlige punktum i sagen.

- Jeg mener, at der er flere faktorer, der burde få nævninge og dommere til at skele til princippet om, at enhver tvivl skal komme en tiltalt til gode. Men det har de valgt at se bort fra, og det forstår jeg ikke, siger ægtemanden til landet nok mest omtalte dagplejer på det seneste.

- Der har ikke været meget nyt under solen ved de afhøringer, jeg har hørt i retten, tilføjer Flemming Johansen, der til dagligt arbejder som plan- og logistikchef i et firma i Vejle.

- Jeg savner hende selvfølgelig, og det har været mærkeligt at sidde så tæt på og alligevel ikke kunne give et kram.

- Jeg længes også efter at holde ferie sammen med hende og bare at dele dagligdagen, siger Flemming Johansen.