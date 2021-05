Dømt dobbeltmorder: Nu er han renset

Darryl Anthony Howard blev dømt for et dobbeltmord i 1991, men fik fredag renset sit navn

Amerikanske Darryl Anthony Howard har fået renset sit navn, efter han fredag blev benådet som uskyldig af guvernøren i North Carolina Roy Cooper.

Ifølge nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie CNN har han siddet i spjældet 22 år for en forbrydelse, som han ikke har begået.

Benådningen betyder, at 58-årige Howard nu kan ansøge om kompensation på lidt mere end 4,6 millioner kroner for den lange indespærring.

- Det er vigtig, at vi fortsætter vores bestræbelser for at reformere retssystemet og anerkender de forkerte domme, lyder det fra guvernøren i kølvandet på benådningen.

Dømt i 1995

Darryl Anthony Howard blev dømt for et dobbelt mord i 1991.

Den oprinde dom lød på 80 års fængsel, men i 2009 kunne man via ny dna-teknologi klarlægge, at hans dna ikke var at finde på ofrene.

I 2016 blev han løsladt, men det var først i fredags, at hans navn endeligt renset.