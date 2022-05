Dømt for 1,5 kilo kokain

En hollandsk mand er i dag blevet dømt for forsøg på at smugle 1,5 kilo kokain ind i Danmark

En 47-årig hollandsk mand er i dag blevet idømt fem års fængsel og udvisning for bestandig, for et forsøg på at smugle en stor mængde narkotika ind i Danmark.

Manden blev anholdt 18. november 2021 efter en stikprøvekontrol, da han krydsede den dansk-tyske grænse i bil.

Først troede politiet, at den 47-årige hollænder kørte i narkopåvirket tilstand, men under den efterfølgende ransagning af mandens bil, fandt man 1,5 kilo kokain. Ud over den store mængde kokain fandt politiet også 11,3 gram ecstacy.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den hollandske mand har nægtet sig skyldig under hele retssagen, der har kørt ved byretten i Sønderborg. Han har endnu ikke besluttet, om han vil anke dommen til landsretten.