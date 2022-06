Dømt for afstraffelse af Chris: - Det er sygt, det der

Nævningeting valgte at idømme otte tiltalte mere, end hvad anklageren havde krævet i sagen, hvor 29-årige Chris blev udsat for langvarig frihedsberøvelse og afstraffelse i den motorcykelklub, han selv var medlem af

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Syv tiltalte sad som forstenede, mens den dømte Alexander Victor Møller Rønholt grinede stort, men måske nærmest vantro hen mod tilhørerpladserne og sagde: 'Det er sygt det der. Ni år – ik’å'.

De havde netop hørt retsformanden læse dommene op for den langvarige frihedsberøvelse og brutale vold mod Chris. Og retten havde udmålt straffe, der var hårdere end dem, som anklager Brian Dybdahl havde påstået i sin strafprocedure.

Daniel Flodin, Mike Albech Andersen og Alexander Victor Møller Rønsholt blev alle idømt ni års fængsel. Joakim Slot Saabye blev idømt otte års fængsel, Martin Cimadon fik syv års fængsel, Martin Andersen fik syv års fængsel, Anders Løkke Mikkelsen fik seks års fængsel, og Jacob Emil Jespersen fik fem års fængsel.

- Hvad skal jeg sige til mine fucking børn nu. Hvad bilder I jer ind?, sagde Martin Cimadon vredt, da han forlod retten i håndjern, før spørgsmålet om fortsat varetægtsfængsling var afgjort.

Ved fastsættelsen har retten lagt vægt på karakteren og den tidsmæssige udstrækning af frihedsberøvelsen, som blev begået af de tiltalte i forening, herunder den rå og brutale vold. Begrundelsen for forskellen i straffene er, at nogle vurderes at have haft en mindre aktiv rolle, ligesom nogle er dømt før.

Volden blev begået i regi af motorcykelklubben Mongrel Mob Riders, hvor seks af dem var medlem, og to af dem var tilknyttet. Læs her mere om, hvordan de kørte Mongrel Mob Riders.

Daniel Flodin, Joakim Slot Saabye, Martin Cimadon og Martin Andersen har anket på stedet, Mike Albech Andersen, Alexander Rønsholt og Jacob Emil Jespersen tager betænkningstid og Anders Løkke Mikkelsen har modtaget dommen.

Alle otte skal samlet betale 106.450 kroner til offeret Chris.

På tilhørerpladserne er alle omkring 12 tilhørerpladser fyldt op op foruden to fra pressen.

Det var et enigt nævningeting, der kendte de tiltalte skyldige i langvarig frihedsberøvelse og afstraffelse i forening. Læs begrundelsen her. De har alle nægtet sig skyldige.

Undervejs i Chris' fangenskab blev han filmet, uden at han vidste det. Blandt andet med gaffetape for munden, mens han blev truet med en kniv. Det videoklip florerede efterfølgende, og Ekstra Bladet har tidligere vist klippet med tilladelse fra Chris, fordi han gerne selv ville tage ejerskab over det. Den ubehagelige optagelse kan ses her.

Anklageren havde krævet otte års fængsel for Mike Albech Andersen, 7-8 år for to af de andre og 5-6 år for de sidste fem, mens forsvarerne argumenterede for 2-3 års fængsel.

Otte mænd er dømt for langvarig frihedsberøvelse og afstraffelse.

Under procedurerne argumenterede forsvarerne for, at anklageskriftet helt skulle forkastes og at satte spørgsmålstegn ved, om offeret reelt havde været frihedsberøvet.

Ekstra Bladet har dækket sagen i flere artikler.

Offeret for frihedsberøvelsen, Chris, har fortalt om sin oplevelse af sagen til Ekstra Bladet, og hans opfattelse af baggrunden for afstraffelsen. Efter han blev befriet, røg han selv direkte i fængsel, fordi han var på flugt fra en dom, da han blev holdt fanget.

Anklageren har tidligere afspillet tre korte videoklip fra Chris' fangenskab. Det ene videoklip har Ekstra Bladet tidligere vist med tilladelse fra Chris. Den ubehagelige optagelse kan ses her. Det florerede allerede kort tid efter, at Chris var blevet befriet.

Han blev først befriet, da det lykkedes ham at få fat i en telefon og ringe til alarmcentralen, hvor man i optagelsen kunne høre, at han blandt andet hviskede: 'Hvis de hører mig, så dør jeg'.

Mike Albech Andersen endte med at blive offentligt efterlyst, og hans ekskæreste Nathalie Andersen fortæller her, hvorfor han endte med at melde sig.

Læs her om Mike Albech Andersens kriminelle fortid.