Dømt for at gemme over 800 krybdyr

En 41-årig mand fra Löberöd i Skåne er blevet idømt to års fængsel for ulovligt at have opbevaret hundredvis af krybdyr i hjemmet

760 firben, 67 skildpadder, et hav af slanger og to afrikanske dværgkrokodiller.

Det havde en svensk 41-årig mand ulovligt gemt i et lille hus i Skåne. Dyrene opholdt sig i små og snavsede rum i huset, og han mistænkes for at have tjent store summer på at sælge dyrene.

Nu er 'Reptilmanden', som han er blevet døbt af de svenske medier, idømt to års fængsel ved Retten i Lund.

Det skriver Aftonbladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere af dyrene var beskyttede arter, og de afrikanske dværgkrokodiller er en truet dyreart. Foto: Svensk Politi/Länsstyrelsen

Størstedelen måtte dø

Flere af dyrene var tvunget ind i alt for små rum. Krokodillerne skulle have haft minimum 20 kvadratmeter med både vand og skjulesteder. De var i stedet tvunget ind i små bure.

I mandens fryser blev der fundet et stort antal døde slanger, og størstedelen af de levende dyr var i så ilde en tilstand, at de måtte aflives.

Ud af de næsten 900 krybdyr i huset var blot 160 i god nok behold til at overleve. De er efterfølgende blevet anbragt i zoologiske haver i Sverige, Frankrig, Ungarn og Slovakiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skildpadderne levede under snuskede forhold. Foto: Svensk Politi/Länsstyrelsen

Det var en hobby

Manden har tidligere været anholdt i forbindelse med ulovlige smuglerture, hvor han med en kammerat skulle have smuglet over 1300 øgler ind i Sverige.

Politiet opdagede hans ulovlige aktiviteter, da han havde en inviteret nogle teenage-drenge over til sin hjemmelavede krybdyrs-zoo. Da drengene så en slange bevæge sig frit på gulvet, løb de derfra, og en af forældrene ringede efterfølgende til politiet.

Den 41-årige mand hævder selv, at han havde dyrene som en hobby.