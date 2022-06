Dømt for at lemlæste betjent: - Jeg er kendt som vanvidsbilist

Manden, der nu er dømt for at køre en betjent ned, har tidligere fortalt foran et rullende kamera, at han er kendt som vanvidsbilist

- Jeg selv kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring.

Sådan sagde nu 21-årige Mohamad Tarek Younes i en video, der blev bragt af TV2 Østjylland 27. januar 2021.

Et halvt år senere - 18. juni 2021 - bragede han ind i den 32-årige betjent Stefan Nymann med en bil. Stefan Nymann pådrog sig en hjerneskade og en delvis lammelse.

Dømt

Nu er Mohamad Tarek Younes, der var 'kendt som vanvidsbilist', også dømt som vanvidsbilist. Det har et nævningeting i Retten i Aarhus fredag bestemt.

Mohamad Tarek Younes blev fundet skyldig i 35 ud af 38 lovovertrædelser i anklageskriftet.

Den alvorligste del af anklagen var, at han påkørte og invaliderede Stefan Nymann, da han kørte frem for rødt lys med cirka 80 kilometer i timen.

Younes blev idømt fire års fængsel. Han modtog dommen.

Kører over for rødt hele tiden

I indslaget fra 2021 fortalte Younes blandt andet, at han 'kører over for rødt hele tiden'.

- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare, sagde han.

Herefter spurgte journalisten, der interviewede ham, om han ikke har et ansvar for at køre ordentligt.

- Jeg holder øje med, at der ikke er nogen, der krydser min vej, når jeg kører over for rødt, lød svaret.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan et rystende lydklip fra påkørslen er blevet brugt under retssagen - læs mere om det her.

