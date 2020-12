Dømt for at sexkrænke 106 drenge: 35-årig mand får seks års fængsel

En 35-årig mand fra Bramming ved Esbjerg er onsdag idømt seks års fængsel i en omfattende sag om digitale sexkrænkelser af drenge fra hele landet.

Dommen er afsagt af et nævningeting ved Retten i Esbjerg.

Manden - Michael Jensen - blev i sidste uge fundet skyldig i at have kontaktet 106 drenge via sociale medier som Snapchat.

Han brugte falsk identitet og udgav sig for at være teenagepigen 'Alberte', der tilbød nøgenbilleder af sig selv mod at få seksuelle billeder og videoer af drengene retur.

Hvis drengene ikke makkede ret og fortsatte med at sende materiale, truede han i flere tilfælde med at offentliggøre billeder, han allerede havde modtaget.

Manden fik eksempelvis en tiårig dreng til at onanere sin 13-årige bror for rullende kamera.

Han kontaktede også tre drenge, mens de sad og så MGP, og formåede at få dem til at sende billeder, hvor de onanerede hinanden.

Efter politiets opfattelse var det mandens hensigt at lokke eller presse drengene til at mødes med ham, så overgrebene kunne fortsætte fysisk.

Det var nær ved at lykkes, for 4. april 2018 havde manden aftalt at mødes med en 13-årig dreng på Jerne Stadion i Esbjerg.

Men politiet stod klar til at anholde manden, før der skete noget.

Manden har erkendt sig skyldig i at have besiddet tusindvis af billeder og videoer med børnepornografisk indhold.

Men han afviser, at det var ham, der kontaktede drengene. Det gjorde ifølge den tiltalte en person, han kendte fra Snapchat som 'Trader'.

Det er dog ikke lykkedes politiet at identificere 'Trader', og retten har afvist forklaringen som utroværdig.

Den 35-årige er også idømt et forbud mod at kontakte børn og unge under 18 via nettet på ubestemt tid.

Han må heller ikke beskæftige sig med børn og unge hverken i forbindelse med arbejde eller fritid.

Desuden er han blevet dømt til at betale erstatning til en række af de forurettede. Beløbene varierer fra 5000 til 40.000 kroner.

Den tiltalte har efter en kort pause besluttet at anke dommen, oplyser hans forsvarsadvokat, Casper Strandby.

En del pårørende til de forurettede drenge har fundet vej til det eksterne retslokale, der er lejet til afvikling af den store sag.

Det er bare en uge siden, der faldt dom i en lignende sag - ligeledes ved Retten i Esbjerg.

Her blev en 22-årig mand fra Varde-området idømt seks års fængsel for digitale krænkelser og afpresning af 169 kvinder landet over.

De to sager er de hidtil største af deres art, som har været behandlet ved en dansk domstol.