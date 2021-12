Dømt for at skyde i Vollsmose: Truede to piger under flugt

En 19-årig mand er dømt for at have affyret skud i Vollsmose og truet to mindreårige piger med en pistol under flugten

En mand, der nu er 19-år, er blevet dømt tre år og seks måneders fængsel, efter at han 15. april 2021 affyrede seks skarpe skud i Odense-bydelen, Vollsmose.

Helt præcist var det i Egeparken, hvor der på tidspunktet befandt sig flere mennesker i området, mens der blev skudt.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Truede to mindreårige piger

Heldigvis blev ingen ramt under skudepisoden, og den 19-årige er altså nu dømt for våbenbesiddelse og for at forvolde fare for de personer, som befandt sig i området.

Da den 19-årige flygtede fra stedet, truede han to mindre åroge piger i Birkeparken med en pistol, hvilket han også er dømt for.

Selv erkender manden, at han har været i området og tæt på gerningsstedet, men han nægter, at han har affyret skud.

Han har siden han blev anholdt 26. maj siddet varetægtsfængslet, og det fortsætter han med efter dommen.

Manden har bedt om betænkningstid i forhold til, om han vil anke sin dom.