Dømt for brutalt knivdrab: Her er straffen

Eks-rockeren Meick Sørensen idømt 14 års fængsel for knivdrab på flygtende 31-årig mand sidste år i Gundsømagle - teenager får fire års fængsel for dødsvold

RETTEN I HERFØLGE (Ekstra Bladet): Meick Sørensen stod rank, rolig og musestille i sin åbenstående hvide skjorte og med det fugtige pandehår strøget sirligt tilbage.

Den 26-årige mand viste ingen følelser, da retsformand Thomas Raaberg-Møller i eftermiddag afslørede straffen på 14 års fængsel til den drabsdømte tidligere supporter i rockergruppen Bandidos.

Det er den efterregning som den tidligere voldsdømte håndværker må betale for med stor kraft at have dræbt Jonas Drewsen med knytnæveslag og adskillige knivstik under det planlagte overfald 17. september sidste år i Gundsømagle.

- Retten har i forhold til Meick Sørensen lagt vægt på, at han tidligere er dømt for meget alvorlig voldskriminalitet, og så udløses den reststraf, som han har stående, sagde retsformanden.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Så drabsmandens kniv

Et par meter fra Meick Sørensen stod den 17-årige medløber Alexander Jeppesen, der er dømt for vold med døden til følge. Hans straf lyder på fire års fængsel i den samme drabssag.

I den strafudmåling indgår også en reststraf, og retten tog desuden udgangspunkt i, at en tidligere drabssag med en mindreårig blev takseret til et niveau, der svarer til to tredjedele af, hvad der ville ramme voksne.

Dommere og nævninge fandt det bevist, at den tidligere voldsdømte Alexander Jeppesen slog Jonas Drewsen flere gange og var med i planlægningen af det dødbringende overfald.

Det juridiske efterspil af drabet på Jonas Drewsen har nu nået sin foreløbige afslutning ved Retten i Herfølge. Den 31-årige mands familie var talstærkt til stede på tilhørerpladserne. Privatfoto

Den unge københavner burde, mente dommere og nævninge, og i forbindelse med de to maskerede mænds indbrud i Jonas Drewsens rækkehus have set, at Meick Sørensen trak kniv.

Retten fandt det også bevist, at han registrerede, hvad der skete, da Meick Sørensen lidt senere lige foran ham igen og igen huggede stikvåbnet ind i det mere og mere svækkede offers krop efter makkerparrets jagt på den flygtende 31-årige mand.

Jonas Drewsen afgik senere ved døden på en nærliggende parkeringsplads. Redningsfolk og Jonas Drewsens chokerede kæreste forsøgte uden held at stoppe blødningerne og redde den jamrende førtidspensionists liv.

'Det sejler af blod'

'Det sejler af blod' forklarede et øjenvidne i et alarmopkald, som er blevet afspillet i retten. En retsmidiciner erklærede i retten, at hun sjældent har været ude for så massivt et blodtab i en drabssag.

Det 'tredje hjul' i den planlagte afstraffelse, en anden 17-årig mand, slap med en betinget straf på tre måneders fængsel med et års prøvetid og vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Han er udelukkende fundet skyldig i medvirken til almindelig vold.

Fakta om drabssagen Det tidligere støttemedlem af Bandidos, Meick Sørensen, er fundet skyldig i overlagt drab og i at have stukket den 31-årige førtidspensionist Jonas Drewsen ihjel med knivstik. En 17-årig kammerat er kendt skyldig i vold med døden, mens en jævnaldrende kammerat er dømt for almindelig vold i samme nævningesag. Overfaldet udspillede sig 17. september 2020 omkring klokken 22.50 i og omkring Drewsens rækkehus i Gundsømagle. Kort efter afgik han ved døden på en parkeringsplads. Meick Sørensen erkendte sig tidligt i retsprocessen skyldig i dødsvold. Jonas Drewsen blev ifølge dommen ramt af knivstik i ben, ryg, bryst og hals samt af flere slap på kroppen. Et par af stikkene var ifølge obduktionsrapporten ti og otte centimeter dybe. Meick Sørensen blev anholdt mindre end et døgn efter drabet, og 24. september pågreb og sigtede politiet desuden de to 17-årige mænd. Kun eks-rockeren og den ene teenager blev senere tiltalt for drab. Meick Sørensen er flere gange dømt for vold. Han blev i 2018 idømt tre år og otte måneders for et voldsomt rambuktyveri i Nykøbing Sjælland mod en hæveautomat med 1,5 millioner kroner i. Han har desuden en fængselsdom for vold afsagt i 2015. Den 17-årige mand, der nu er dømt for dødsvold, er også dømt i en voldssag fra Svendborg. Han modtog desuden på dagen for overfaldet på Jonas Drewsen en betinget dom i en sag om gadevold. Vis mere Vis mindre

Den hidtil ustraffede teenager havde i forvejen banket på døren hos Jonas Drewsen og tjekket at målet for tæskeholdets hævntogt var hjemme. Men han blev derefter i Meick Sørensens bil og deltog ikke aktivt i det fatale hævn-overfald.

Jonas Drewsens gravsted på Østre Kirkegård i Roskilde. Hans forældre besøger stedet flere gange om ugen. Foto: Rasmus Flindt Pederen

To ugers betænkningstid

Meick Sørensens motiv var løse og ubekræftede rygter om, at Jonas Drewsen otte år tidligere skulle have udsat sin daværende kæreste for seksuelt misbrug. Den samme kvinde var Meick Sørensens kæreste flere måneder før og et stykke tid efter drabet i Gundsømagle.

Alexander Jeppesens og Meick Sørensens forsvarere udbad sig begge to ugers betænkningstid med hensyn til en mulig anke.

Specialanklager Anja Lund Liin havde i sin procedure argumenteret for, at Meick Sørensen skulle have ikke under 14 eller 15 års fængsel, mens den ene 17-årige efter hendes mening burde stå til fire eller fem års fængsel for dødsvold.

Endelig mente hun, at den voldsdømte, jævnaldrende kammerat burde have ikke under otte måneders fængsel for sin rolle i det dødbringende overfald.

Jonas Drewsens forældre er tilsammen tilkendt 45.000 kroner til dækning af udgifter til den afdødes begravelse.