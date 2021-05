Dømt for dobbelt voldtægt - frikendt for sexoptagelser

30-årige Daniel Dickson blev dømt for to voldtægter og udvises af Danmark

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 30-årige Daniel Dickson blev tirsdag idømt to års fængsel og udvises af Danmark for at have voldtaget to sovende kvinder i en lejlighed på Vesterbro i København sidste år.

Til gengæld blev han frikendt for tre andre forhold, hvor han dels var tiltalt for to voldtægter, dels et tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Særligt for de tre sidste forhold var, at de indgik i sagen som videooptagelser af seksuel karakter, der er fundet på den dømtes telefon. Det er ikke lykkedes politiet at identificere den eller de sovende kvinder, der er blevet filmet.

Sexoptagelser med ukendte sovende kvinder I forbindelse med efterforskningen af vidoerne på Daniel Dicksons telefon forsøgte politiet at få lov til at offentliggøre et billede af manden for at få kontakt til de mulige ofre og eventuelt andre vidner. 'Under efterforskningen af en sag om flere tilfælde af voldtægt er Københavns Politi blevet bekendt med, at der kan være endnu flere uidentificerede forurettede', stod der i den efterlysning, som Københavns Politi ville udsende. Både Københavns Byret og Østre Landsret afviste dog politiets anmodning med den begrundelse, at der simpelthen ikke er hjemmel i lovgivningen til at offentliggøre et billede af en identificeret og allerede anholdt mistænkt for at søge vidner eller forurettede. Derfor så efterlysningen aldrig dagens lys. Alligevel valgte anklagemyndigheden at rejse tiltale for voldtægter og blufærdighedskrænkelse, men retten mente altså ikke, at videoerne i sig selv var bevis nok for, at der er begået nogetsomhelst kriminelt. Vis mere Vis mindre

Ikke ført tilstrækkeligt bevis

- Der er for retten afspillet tre videosekvenser. Det er rettens umiddelbare opfattelse, at kvinderne på videoerne sover. Uagtet videosekvensernes indhold finder retten, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte har gjort sig skyldig som anført i anklageskriftets forhold tre, fire og fem, sagde retsformanden om begrundelsen for frifindelsen.

I forhold til de to voldtægter på Vesterbro forkastede retten Daniel Dicksons forklaring om, alt skulle være foregået frivilligt. En forklaring, som retsformanden i øvrigt bemærkede afveg på flere punkter fra det, den dømte selv tidligere har sagt i et grundlovsforhør.

I stedet valgte retten at tro på de to kvinder, der begge har forklaret sig i detaljer under sagen.

- Som sagen er oplyst for retten, har tiltalte vedholdende opsøgt (navn udeladt, red.) og (navn udeladt, red.) skiftevis med et formål at skaffe sig samleje med dem - uagtet af de begge sov, at de var berusede, og at tiltalte vidste det, lød det fra retsformanden i dommen.

Voldtægt efter bytur på Christiania 28. maj sidste år havde Daniel Dickson festet med de to kvinder og en anden mand på Christiania, og de var alle fire gået tilbage til Vesterbro-lejligheden, der tilhører den ene kvindes familie. Begge kvinder var meget berusede, og deres opfattelsesevne og almene tilstand var påvirket, da de ankom til lejligheden. Mens kvinderne lå og sov i hver deres rum i Vesterbro-lejligheden, lagde Daniel Dickson sig ned til dem en efter en og voldtog dem. Begge kvinder vågnede op og fik ham skubbet væk. - Jeg vågnede ved, at han trængte op i mig, har den ene af kvinderne sagt i retten. Den anden mand i lejligheden havde været sammen med en af de to kvinder, og han befandt sig stadig på bopælen, da voldtægterne fandt sted. I retten huskede han dog stort set ingenting, hverken fra selve aftenen, eller hvad han efterfølgende har sagt til politiet.

Indrejseforbud i 12 år

Daniel Dickson er ghanesisk statsborger, omend han i retten forklarede, at han er født i Nigeria.

Han bliver med dommen udvist med et indrejseforbud gældende de næste 12 år. Han kom til Danmark i 2015 og har en datter med en dansk kvinde. I retten forklarede han, at parret har delt forældremyndighed, og at han har sin datter regelmæssigt, men alligevel slap han ikke for udvisning.

På vegne af sin klient udbad forsvarer Lene Sejersen sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Hun ønskede ikke at kommentere sagen efter dommen.

Anklager Anne Meulengracht erklærede sig tilfreds med strafudmålingen på to år for de to voldtægter. Anklagemyndigheden skal nu tage stiling til, om de tre forhold, Daniel Dickson blev frikendt for, skal indbringes for landsretten.