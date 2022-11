Dømt for dødsvold - igen

En 38-årig mand blev torsdag idømt otte års fængsel for at have udøvet vold med døden til følge. Den 38-årige modtog en lignende dom i 2014

Ekstra Bladet beskrev torsdag dommen på otte års fængsel til den 38-årige Hans-Lars Vittus Singertat, der i december sidste år stak en 43-årig en gang med en kniv, hvorved han efterfølgende døde. Episoden fandt sted i en lejlighed i Randers.

Det var dog ikke første gang, at Hans-Lars Vittus Singertat var skyld i, at et menneske mistede livet - igen ved at stikke med en kniv.

Han blev i 2014 dømt for cirka to år tidligere at have dræbt sin 27-årige kæreste ved at stikke hende i hjertet med en lang køkkenkniv i forbindelse med et skænderi i deres lejlighed i Slagelse.

Dom anket

I første omgang lykkedes det anklagemyndigheden om at overbevise retten i Næstved om, at det dødbringende stik skulle takseres som drab og ikke vold med døden til følge. For dette blev den dengang 30-årige mand idømt 12 års fængsel.

Politiets teknikere i gang med efterforskningen efter drabet på den 27-årige kæreste i 2012. Foto: Per Rasmussen

Dommen blev dog anket til Østre Landsret, der så anderledes på sagen og ændrede dommen til vold med døden til følge. Dette nedsatte samtidig straffen til syv års fængsel.

Hans-Lars Vittus Singertat har udbedt sig betænkningstid efter den seneste dom, men indtil videre skal han endnu engang bruge nogle år i fængsel for at have brugt en kniv som våben med dødelig udgang.