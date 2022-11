Dømt for drab i Emdrup: 12 års fængsel

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Seks år efter, Daniel Kristensen blev skudt af to ukendte pistolmænd foran et pizzeria, er der nu faldet dom over 24-årige Mohammed Eljerbi.

Iført lysebrun hættetrøje og mørkegrønne joggingbukser blev han fredag formiddag idømt 12 års fængsel.

Den 24-årige var tiltalt for medvirken til drabet på Daniel Kristensen 2. oktober på Emdrupvej i Københavns Nordvestkvarter ved at have deltaget i rekognoscering forud for skyderiet, ligesom han ifølge anklagemyndigheden havde stillet en Volkswagen Polo til rådighed under drabet.

Han var ligeledes tiltalt for at have være til stede på gerningsstedet den dag og for i forening med de andre gerningsmænd at være i besiddelse af de to våben, som blev brugt under skyderiet af de to maskerede gerningsmænd, der aldrig er blevet identificeret.

Den nu dømte erkendte selv i retten at have ført sin egen og en følgebil hen til gerningsstedet, men nægter at have været klar over, at der var planer om at begå drab.

Mohammed Eljerbi blev kendt skyldig i manddrab og våbenbesiddelse. Retten lagde vægt på, at det må have stået Mohammed klart, at der var tale om en hævnaktion, og at der kunne ske drab. Ligeledes fandt retten det bevist, at Mohammed inden episoden må have fundet ud af, at der skulle bruges skydevåben.

Generelt mente retten på flere punkter, at den nu dømtes forklaring kunne tilsidesættes af de øvrige beviser og vidneforklaringer i sagen.

- Hold kæft, mand, sagde Mohammed Eljerbi, mens han rystede på hovedet, da dommeren læste skyldkendelsen op.

Vil anke

Anklager Andreas Christensen gik efter 14 års fængsel og henviste til den tidligere dømte i sagen, Rached Hamade, som blev idømt en dom på 14 år for at planlægge drabet.

- Jeg kan ikke være andet end tilfreds, sagde han til Ekstra Bladet efter dommen var afsagt.

Dommeren forklarede straffen med, at retten ikke fandt, at Mohammed var hovedmanden i hævnaktionen. Derudover var det en formildende omstændighed, at han ikke tidligere er straffet og hans unge alder på gerningstidspunktet har også haft indflydelse. Derfor valgte man at idømme ham 12 år i stedet for 14, som anklagemyndigheden gik efter.

Blomster op lys på det sted, hvor Daniel blev dræbt i 2016. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På den andens side af retssalen gik forsvarer, Jane Ranum, efter en noget lavere fængselsstraf på seks år.

- Vi er utilfredse med dommen, som, vi mener, er forkert. Derfor anker vi, sagde forsvarsadvokaten efterfølgende til Ekstra Bladet foran retten.

Sagen blev anket med henblik på frifindelse i landsretten.

- Jeg vil gerne anke sagen, og så håber jeg, landsretten kan se, jeg er uskyldig, udbrød Mohammed Eljerbi, inden dommeren kunne nå at spørge, om man ønskede at anke.

Den store retssal på Frederiksberg var fredag fyldt med politi, presse og pårørende til både den tiltalte og offeret i sagen. Fra tilhørerpladserne bag glasvæggen, der deler rummet i to, blev der snøftet og tørret tåre af kinderne.

Kun en enkelt nævning ønskede at frifinde Mohammed Eljerbi.

Drabet var en 'bytter'

Offeret i sagen, Daniel Kristensen, var ikke selv relateret til en bande, men kilder fortalte dengang til Ekstra Bladet, at han havde fået nye venner og var 'kommet i skidt selskab'.

Motivet for drabet på Daniel var angiveligt, at Daniel havde været med under en skudepisode dagen forinden, 1. oktober, hvor en mand, der ifølge politiet har tilknytning til Mongols MC, blev ramt af skud i benet på Magistervej - også i Københavns Nordvestkvarter.

Derfor blev drabet på Daniel betragtet som hævn og både politi og anklager mente, at det formentlig var en ’bytter’ for skudepisoden dagen før. En term for hævn i den kriminelle underverden.

Meldte sig selv efter seks år

Den nu dømte 24-årige mand forklarede i på en af retsdagene, at han havde opholdt sig i Marokko i de seks år siden drabet. 23.oktober meldte hans sig selv og dagen efter blev han varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.

Han forklarede også, at han længe har ville tilbage til Danmark for at få sagen afsluttet, men at det af flere logistiske årsager først har været muligt nu.

Bandepræsidenten Rached Hamade var indtil fredag den eneste dømte i sagen. Han blev i 2018 idømt 14 års fængsel for at planlægge drabet på Daniel.

