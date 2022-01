Dømt for drab på kvinde

En 21-årig mand er dømt til anbringelse på ubestemt tid for drabet på 39-årige Stine Kitt Jørgensen på Oringe Psykiatriske Hospital 27. februar sidste år.

Det skriver TV2 Øst.

Stine Kitt Jørgensen blev kvalt i afdelingens gård. Her greb den 21-årige hende om halsen med begge hænder, trykkede til og strammede en cykellås om hendes hals, mens han satte sit knæ på halsen.

Den unge mand nægtede sig skyldig i drab, da han blev fremstillet i grundlovsforhør, men under hovedforhandlingen i Retten i Nykøbing Falster fredag erkendte han drab. Sagen kunne derfor afgøres på en enkelt dag.

Ifølge hans forklaring skulle Stine Kitt Jørgensen have givet udtryk for, at hun gerne ville dø, og at han skulle have tilbudt sin hjælp.

Det står dog i kontrast til mandens søgehistorik, som anklageren ifølge TV2 Øst fremlagde i retten. Her har han allerede om natten søgt på sætninger som, 'hvor lang tid tager det at blive kvalt', og 'hvad er den værste måde at dø på'.

TV2 Øst skriver, at manden ikke stoppede med at kvæle Stine Kitt Jørgensen, selvom hun forsøgte at kæmpe imod. I retten lød hans forklaring:

- Det slog klik.

Efter drabet fandt politiet et foto af drabet på den 21-åriges mobil, som han havde delt på SnapChat, inden den 39-årige blev fundet død i en rhododendronbusk 27. februar klokken 13.19. På billedet ses han sætte sit knæ mod offerets hals.

Personalet, der ledte efter Stine Kitt Jørgensen, fandt hende livløs med jord i øjne og mund. Ved siden af liget lå cykellåsen, som der var mærker af på kvindens hals.

Den 21-årige mand er blevet dømt for vold to gange inden drabet på Stine Kitt Jørgensen.

Senest greb han en 18-årig kvinde, der også var psykiatrisk patient, om halsen med en hånd, så hun havde svært ved at trække vejret. Så hev han hende ned på gaden, satte hende op ad en lygtepæl og truede med at slå hende ihjel, hvis hun flyttede sig.

Familien til Stine Kitt Jørgensen stod efter drabet frem i TV2 Øst og kritiserede sikkerheden på Oringe.