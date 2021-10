Dømt for drab: Tyder på banalt motiv

Eddie Karl-Johan Christensens mor var den sidste, der talte med sin søn. Det var 9. maj sidste år klokken 22.01, der hans telefon gik på hans drabsmand wifi.

Herefter var der flere opkald til hans telefon, som aldrig blev besvaret. Skridtmåleren på hans telefon registrerede sidste aktivitet mellem 22.02. og 22.03.

Og så var det slut med livstegn fra den 39-årige nordjyde.

Vi ved nu, at Eddie Karl-Johan Christensen aldrig slap væk fra landejendommen på Rendborgvej nord for Frederikshavn i live.

Han blev skudt på tæt hold over to omgange og smidt på et bål, og retten har idømt den 53-årige Johan Reistad 13 års fængsel for drab og usømmelig omgang med lig. Han ankede på stedet.

Olietønderne indeholdt en blanding af jord, aske og frisk græs foruden knogle- og tandvæv fra Eddie Karl-Johan Christensen i flere tusinde stykker. Kraftigt varmepåvirkede og knuste.

De brændte ligrester blev lagt i to olietønder som dem på billedet, der indeholdt en blanding af jord, aske og frisk græs foruden knuste knogle- og tandvæv. Behandlingen af liget har gjort det umuligt at fastslå dødsårsagen, og det er umuligt at fastslå, om Eddie var død, da han kom på bålet, eller om han først døde senere. Foto: Marcel Sigurd Mortensen

– Jeg vil ikke tøve med at sige, at drabet havde karakter af en likvidering. Det var yderst målrettet, hensynsløst og kynisk. Eddie var reelt chanceløs i situationen, lød det fra anklager Kim Kristensen under hans strafprocedure.

Den 53-åriges 46-årige medtiltalte blev frifundet for drab, men dømt for at hjælpe med at skaffe liget af vejen. Han forlod retten som en fri mand sammen med sin søn og hustru.

Ekstra Bladet fik lov til at tage dette billede af familie, da de forlod retten. Foto: René Schütze

Uhyggeligt banalt

Men hvorfor Eddie Karl-Johan Christensen skulle dø en så brutal død på det sted, hvor han havde fået lov til at placere sin campingvogn, er stadig omgærdet af mystik.

Hvis man leder efter et motiv i skyldkendelsen, er det eneste, øjet kan falde på, uhyggeligt banalt.

Retten lægger til grund, at offeret og Johan Reistad havde et eller flere skænderier på gerningsaftenen, herunder om at Eddie fyldte en vanddunk op inde i køkkenet, og formentlig også om hans hund, Rocco, som Johan Reistad truede med at skyde, hvis den ikke kom i snor.

Eddies hund Rocco spiller formentlig en rolle i motivet for det meningsløse drab. Rocco blev også skudt og begravet i en vold på Rendborgvej. Privatfoto

– Jeg mener, at vi er kommet så tæt på sandheden, som vi næsten kan komme. Men det er ofte sådan i drabssager, at der altid er noget, man ikke fuldstændig kan afdække, siger anklageren.

- Mener du, at det er kommet frem, hvorfor Eddie skulle dø?

– Jeg tror, vi har fået nogle forklaringer, som også ligger tæt på sandheden. Der er nogle uoverensstemmelser, blandt andet vedrørende hunden, og jeg tror, at det har spillet stor rolle i forbindelse med den her konfrontation, som endte så fatalt.

– Det virker som små ting i forhold til et motiv til drab?

– Ja, det kan du sige. Men sådan er det ofte i drabssager. Nogle gange er det små ting, der udløser fatale handlinger, siger anklageren.

