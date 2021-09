Dømt for drabsforsøg: Derfor anker han

Retten fandt det bevist, at han havde til hensigt at dræbe, da han gav offeret livsfarlig læsion på halsen

Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar ankede på stedet, da han tirsdag blev idømt seks års fængsel for drabsforsøg på en mand, der fik en livsfarlig læsion af halspulsåren, da han blev stukket og skåret i ansigtet og på halsen.

Hans forsvarer Anders Lægdsmand oplyser, at hans klient erkendte at have stukket offeret med kniv, men han nægter, at han har haft forsæt til drab.

- Herunder særligt henset til, at den eneste potentielt livsfarlige skade omkring halsen blev påført under tumult og kamp om kniven mellem tiltalte, den forurettede og en yderligere tilstedeværende person, siger forsvareren.

Episoden skete 29. august sidste år omkring klokken 01.15 på Kordilgade i Kalundborg.

Offeret og den tiltalte var bekendte, og drabsforsøget skete efter et skænderi, hvor det nu 27-årige offer også blev stukket på lænden, arm og balde. Den nu 23-årige stak efterfølgende af fra stedet og blev efterlyst offentligt.

Forsvareren siger, at det er hans klare opfattelse, at forsættet til drab ikke er bevist ud over enhver rimelig tvivl.

- Retten har blandt andet lagt vægt på detaljer fra vidners forklaringer, som blev fundet troværdige på trods af, at forklaringerne på afgørende punkter divergerer og modsiges af objektive beviser, herunder blandt andet videoovervågning fra stedet, siger Anders Lægdsman, der mener, at der skal ske frifindelse for drabsforsøg og alene domfældelse for grov vold med kniv, som hans klient har erkendt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan en fuldstændig uskyldig familie blev inddraget i den voldsomme sag, da de blev vækket af politiet, og Tony Mammen blev lagt i håndjern i underbukser.

Baggrunden var, at politiet havde fået et tip om, at den efterlyste gemte sig hjemme hos Tony og hans familie. Det var dog fuldstændig ubegrundet.