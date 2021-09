Dømt for drabsforsøg: Offer skåret i ansigt og på hals

Et mandligt offer fik en livsfarlig læsion af halspulsåren, da han blev stukket og skåret i ansigtet og på halsen ved et drabsforsøg på Kordilgade i Kalundborg.

Det skete 29. august sidste år omkring klokken 01.15, og ifølge anklageskriftet mislykkedes drabsforsøget kun, fordi en eller flere personer greb ind, og offeret modtog akut hospitalsbehandling.

Tirsdag blev 23-årige Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar idømt seks års fængsel ved et nævningeting i Retten i Holbæk. En dom, han ankede på stedet.

Offeret og den tiltalte var bekendte, og drabsforsøget skete efter et skænderi, hvor det nu 27-årige offer også blev stukket på lænden, arm og balde. Den nu 23-årige stak efterfølgende af fra stedet og blev efterlyst offentligt.

Det nu 27-årige offer blev bragt på hospitalet med kritiske skader efter drabsforsøget. Foto: Jens Nielsen/Byrd

Efter en uges eftersøgning valgte han dog at melde sig selv til politiet, og han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Sagen er ikke rocker-banderelateret.

Sagens anklager Magnus Mølholm fortæller, at offeret afgav forklaring i retten og oplyser, at han har men efter drabsforsøget, uden at anklageren dog vil uddybe det.

Magnus Mølholm kalder det en alvorlig sag og fortæller, at han bad om en dom på ikke under seks års fængsel.

- Vi er tilfredse med, at retten valgte at følge vores vurdering af beviserne og vores påstand om, at manden skulle idømmes seks års fængsel, siger han.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan en fuldstændig uskyldig familie blev inddraget i den voldsomme sag, da de blev vækket af politiet, og Tony Mammen blev lagt i håndjern i underbukser.

Baggrunden var, at politiet havde fået et tip om, at den efterlyste gemte sig hjemme hos Tony og hans familie. Det var dog fuldstændig ubegrundet.