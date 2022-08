Dømt for drabsforsøg på fem familiemedlemmer

En 50-årig kvinde kunne ikke selv huske noget, fordi hun har fået elektrochok.

Men mandag blev hun idømt en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling uden længstetid for fem drabsforsøg på sine forældre, sin mand, sin datter og sin søn.

Der var berammet halvanden dag til sagen, men afgørelsen faldt allerede på sagens første dag.

Drabsforsøgene skete på to adresser i Kolding 14. august sidste år, der ligger ved siden af hinanden.

Politiet arbejdede længe på de to adresser i det sydlige Kolding. Foto: Anders Brohus

Ifølge anklageskriftet låste kvinden sig først ind på forældrenes adresse i Kolding før klokken 8.10, hvor hun først stak sin far med adskillige knivstik i brystregionen, så der skete skade på hovedpulsåren til armen, de nedre lungelapper, læsion på leveren med siveblødning og læsion på pulsåren i halsen, så faren kom i livsfare, hvorefter hun ifølge tiltalen stak moren flere gange på overkroppen og i brystregionen, som medførte alvorlige skader på halsblodkar, skjoldbruskkirtlen og en nerve, så hun kom i livsfare.

Herefter gik hun tilbage til sin egen bopæl, hvor hun forsøgte at dræbe sin datter, der lå og sov, med et knivstik i brystet, så hun fik skader på den ene lunge, hvorefter hun stak ud efter sin søn og mand, der overmandede og fastholdt hende, indtil politiet kom til stedet.

Specialanklager Anna Holm Christensen fortæller, at kvinden har fået behandling, efter hun blev anholdt, og det har bevirket, at hun ikke var i stand til at afgive forklaring om hændelsesforløbet, fordi hun ikke kan huske noget. Derfor nægtede hun sig skyldig.

Ifølge JydskeVestkysten fået hun fået elektrochok syv gange for at komme en alvorlig depression til livs.

- Jeg har haft det ad helvede til, sagde den 50-årige kvinde ifølge mediet i retten, hvor hun fortalte, at hun længe havde døjet med alvorlige søvnproblemer, men også stress, angst og depression. Hun har ellers ikke tidligere haft tilknytning til psykiatrien.

I retssagen blev tre betjente, der ankom til gerningsstedet, ført som vidner, ligesom forklaringerne fra kvindens datter og mand blev dokumenteret.

I grundlovsforhøret, hvor Ekstra Bladet var til stede, var der mødt tre tilhørere op - en af dem med forbindinger på begge hænder. Da den dengang 49-årige kvinde kom ind i retten, græd både hun og tilhørerne, og inden retsmødet gik i gang, gav de hinanden et langt kram, og den 49-årige sagde: 'jeg elsker jer' og 'undskyld'.

Der blev svaret: 'Det var ikke dig, der gjorde det. Det var ikke dig'.

Ved retssagen var manden og datteren også mødt op.