Dømt for drabsforsøg

45-årige Islam Erdem er ved Retten i Glostrup blevet idømt otte års fængsel i en sag om drabsforsøg.

Undervejs i forløbet har han nægtet sig skyldig. Den dømte tog betænkning i forhold til eventuel anke.

Ifølge politiet var der tale om et jalousiopgør, da der 6. april 2021 blev affyret skud imod et par, der sad i en bil, der holdt i en indkørsel i Brøndby Strand.

I bilen sad en 34-årig mand og en 38-årig kvinde. Manden blev ramt af et strejfskud ved episoden.

Det blev med det samme sendt et stort antal politipatruljer til stedet, og kort efter kunne en hundepatrulje anholde den nu dømte kort derfra.



Manden der blev skudt imod, blev også beskudt et par måneder tidligere. Også i den sag er der rejst tiltale. Her er en 35-årig mand tiltalt for drabsforsøg og sagen kommer for retten i juni.

- Gerningsmanden havde i forvejen placeret en GPS-tracker på forurettede bil, drabsforsøget forgik med pistol, gerningsmanden var maskeret og det skete i en indkørsel tæt på offentligt område. Det er alle ting der er skærpende og i det lys skal man se straffen, siger anklager Mads Strandberg Pedersen.