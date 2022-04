Dømt for flere voldtægter: Mødte sit offer på Snapchat

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Det var på Snapchat, en nu 41-årig voldtægtsdømt mand mødte sit offer. Efter han i nogle måneder havde skrevet med den dengang 16-årige pige, mødtes de på en parkeringsplads i Albertslund, og da han gjorde tilnærmelser, forsøgte hun at sige fra.

Men fælden var klappet for den 16-årige pige, for nu havde den 41-årige noget på hende: Hun havde mødtes med en mand, og hvis ikke hun mødtes med ham igen, ville han fortælle det til hendes familie, hvis reaktion hun frygtede.

Fra marts 2020 til december 2020 tvang den 41-årige adskillige gange - frem til sommeren en gang ugentligt - den 16-årige pige til at udøve oralsex på ham, ligesom han fire gange voldtog hende. Han truede med vold og med at dele en seksuel video af pigen, hvis ikke hun mødtes med ham.

Det slog en enig domsmandsret i Retten i Glostrup fast tirsdag, da de kendte den 41-årige skyldig i tre forhold om voldtægt og idømte ham seks års fængsel. Samtidig blev der nedlagt et såkaldt kontaktforbud, der forbyder ham at kontakte børn under 18 år på internettet.

Den tiltalte, som virkede til at tage dommen med ophøjet ro og et smil, ankede på stedet dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Det navneforbud, der indtil nu har beskyttet hans identitet, er blevet udstrakt til ankesagen.

Ugentlig oralsex

Den 41-årige var klædt i sorte bukser, mørkeblå skjorte og sorte Balenciaga-sneakers, da han tirsdag morgen blev ført ind i retslokalet af to uniformerede betjente. Han smilede til dem, der sad på tilhørerpladserne, og satte sig tilbagelænet i stolen ved siden af sin forsvarer Lone Damgaard.

Under retsmødet kom det frem, at den 41-årige, der er gift og far til tre børn, var i besiddelse af en video af seksuel karakter, som han ifølge anklagemyndigheden truede med at dele med pigens familie og 'hele Albertslund', hvis ikke hun mødtes med ham. Af frygt fortsatte pigen med at møde op.



Den tiltalte benægter ikke at have haft en relation til pigen, der fyldte 17 år, mens de to kendte hinanden. Han afviser heller ikke, at de seksuelle forhold, der er beskrevet i anklageskriftet, har fundet sted, men ifølge hans forklaring var det frivilligt.

Der var enighed om, at de to havde mødt hinanden over Snapchat og havde skrevet sammen i et stykke tid, før de mødte hinanden. Anklager Helene Brædder mente, at der var tale om minimum 24 tilfælde, hvor pigen blev truet til at udøve oralsex på manden, og at der var tale om fire voldtægter, hvoraf de tre fandt sted i et kolonihavehus.

Forsvarer Lone Damgaard mente, at der var tale om to tilfælde af oralsex og tre samlejer - i alle tilfælde frivilligt.



Den 41-årige mødte ofte pigen på denne parkeringsplads i Albertslund. Foto: Kenneth Meyer

Frivilligt eller voldtægt?

Den nu dømte mand nægtede at have haft intentioner om at dele videoen, og han afviste også at skulle have udøvet vold mod pigen. Det lagde han vægt på, da han tog imod muligheden for selv at komme med en afsluttende bemærkning og fra vidneskranken læste op fra flere håndskrevne sider, der tog over et kvarter at læse op.

- Ærede dommere, tak for jeres tid. Jeg beder jer ikke at ødelægge mit liv. Jeg er 110 procent uskyldig, afsluttede han.

Imens manden og hans forsvarer mente, at der skulle ske frifindelse i sagen, nedlagde anklager Helene Brædder påstand om ikke mindre end seks års fængsel. Hun rundede sin afsluttende procedure af med at sige:

- Det var ikke frivilligt, det var voldtægt.

Forsvarer Lone Damsgaard lagde derimod vægt på, at der er tale om en sag, hvor det er påstand mod påstand. Og hun mente ikke, at anklagemyndigheden uden rimelig tvivl havde bevist, at der var tale om voldtægt.

Men det var altså en enig domsmandsret, der fandt pigens forklaring troværdig, og som på den baggrund lod hammeren falde over den 41-årige mand.