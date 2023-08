Dømt for grov vold med døden til følge

Fredag blev en 25-årig mand idømt otte års fængsel, mens en 51-årig mand blev idømt 7,5 års fængsel ved Retten i Kolding. De dømte kommer begge fra Vejle.

De er dømt i en sag, hvor der er begået grov vold mod en 60-årig mand, som senere døde af sine kvæstelser.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'De blev dømt for i forening at have begået legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder, hvilket medførte den 60-årige mands død,' står der.

Skal betale erstatning

Den 25-årige mand er tidligere dømt for vold og er derfor dømt for 'gentagelsestilfælde'.

Begge mænd er desuden dømt til at betale erstatning for begravelsesudgifter på 36.000 kroner.

De begge har anket deres domme.

Annonce:

Omfattende efterforskning

Den voldsomme episode udspillede sig i oktober 2022, og den 60-årige mand afgik ved døden kort efter, han blev fundet blødende i Svendsgade i Vejle.

'Sydøstjyllands Politi har foretaget en omfattende efterforskning i denne sag, som vi indledningsvist efterforskede som en drabssag.'

'Undervejs har vi ad flere omgange også anmodet om borgernes hjælp i form af vidneforklaringer, oplysninger og videooptagelser fra området den pågældende dag. På den baggrund modtog Sydøstjyllands Politi flere henvendelser fra borgere, der ville hjælpe politiet, og det vil vi gerne sige tak for,' siger vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi.

Forbliver fængslet

De to dømte har været varetægtsfængslet siden hhv. 28. oktober og 3. november 2022, hvor de blev sigtet for manddrab.

I april 2023 blev der rejst tiltale mod mændene for grov vold med døden til følge.

Selvom de har anket deres dom, forbliver de fængslet.