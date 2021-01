Dømt for hjemmerøveri: Sprayede hårlak i ansigtet på ældre kvinde

En kvinde blev sprayet i ansigtet med hårlak af en hjemmerøver, der trængte ind i hendes ældrebolig i Skals midt om natten. Hun blev kostet rundt med, afkrævet penge og fik stjålet sin pung, møntsamling og tjenestemedaljer.

Det skete 8. august sidste år omkring klokken 03.30, og torsdag blev 42-årige Jon Stelsig Jensen idømt fem års fængsel i Retten i Viborg. Han modtog dommen.

- Ikke fordi han var enig i dommen, men han ønskede ikke at sidde i arresten mere. Han ville gerne til afsoning, fortæller mandens forsvarer Henrik Garlik.

Jon Stelsig Jensen er dømt for at kravle ind ad et vindue i kvindens soveværelse og gennemsøge boligen, før han vækkede hende med et hårdt greb om armen med ordren: 'så kan du godt komme op', ligesom han kastede sengelinned mod hende.

Slået med palet og grydeske

Kvinden stod op og gik med tiltalte ind i stuen, hvor han krævede at få 15.000 kroner og hendes hævekort.

Det var herefter, han sprayede hende med hårlak og slog hende flere gange i hovedet og på kroppen med en palet og en grydeske.

Kvinden afgav ikke vidneforklaring personligt i retten på grund af sin alder og helbred, men en videoafhøring blev afspillet i retten.

Den 42-årige nægtede sig skyldig i hjemmerøveri, men erkendte at have begået et indbrud.

- Han troede ikke, at der var nogen hjemme, og derfor havde han ikke forsæt til at begå hjemmerøveri, siger Henrik Garlik.

Det var retten dog ikke enig i.